Kamala Harris’in Vietnam ziyaretine “Havana sendromu” rötarı

Kamala Harris'in Vietnam'a uçuşu, iki diplomatın Hanoi'den 'Havana sendromu' ile tahliye edildiğinin bildirilmesi nedeniyle ertelendi.

Kamala Harris'in Vietnam'a uçuşu, iki diplomatın Hanoi'den 'Havana sendromu' ile tahliye edildiğinin bildirilmesi nedeniyle ertelendi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Singapur'dan Hanoi'ye taşıyan uçak, Vietnam'da iki döplomatın “Havana sendromu” geçirdiğine ilişkin haber nedeniyle yaklaşık üç saat rötar yaptı.

Hanoi'deki ABD büyükelçiliğinden olaya ilişkin açıklamada şöyle denildi:

"Başkan yardımcısının ofisi, Vietnam'ın Hanoi kentinde yakın zamanda meydana gelen olası bir anormal sağlık olayından haberdar edildi. Bu akşam erken saatlerde, başkan yardımcısının seyahat heyetinin Singapur'dan ayrılması ertelendi. Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, başkan yardımcısının gezisine devam etme kararı alındı."

ABD’li diplomatlara mikrodalga radyasyonla saldırı iddiası

Havana Sendromu nedir?

"Anormal sağlık olayı" ifadesi, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından, ABD'li diplomatlar ve yurtdışındaki diğer yetkililer tarafından rapor edildiği iddia edilen bir hastalık olan "Havana sendromunu" tanımlamak için kullanılıyor.

"Nedeni tespit edilemeyen mikrodalga silahların yol açtığı öne sürülen ani beyin hasarına "Havana Sendromu" deniliyor

İlk vakalar, 2016'nın sonlarında Küba'daki ABD'li ve Kanadalı konsolosluk çalışanlarında ilk semptomların görülmesiyle başlamıştı.

Avusturya'nın Viyana kentinde ABD'li diplomatlara mikrodalga silahlarla saldırı yapıldığı, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve CIA ekiplerinin olayı soruşturduğu iddia edildi.