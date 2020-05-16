Kamboçya: Son Covid-19 hastamızı taburcu ettik

Kamboçya son koronavirüs hastasının tedavi edilip, hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
36 yaşındaki kadın hastanın taburcu edilme görüntüleri televizyonlardan canlı yayınlandı.
Sağlık yetkilileri, mevcut kısıtlamaların esnetilmeyeceğini söylerken, Sağlık Bakanı Mam Bunheng de sınırlarda sağlık kontröllerinin devam edeceğini açıkladı.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede 122 koronavirüs vakası tespit edildi ve hayatını kaybeden olmadı.
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