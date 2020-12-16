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Kamboçya, Vatandaşlarının Kovid-19 Aşı Deneyine Katılmasına İzin Vermeyecek

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Kamboçya, vatandaşlarının, yabancı ülkeler ve şirketler tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına denek olmasına izin vermeyeceğini açıkladı. 
Kamboçya, Vatandaşlarının Kovid-19 Aşı Deneyine Katılmasına İzin Vermeyecek

Kamboçya, vatandaşlarının, yabancı ülkeler ve şirketler tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına denek olmasına izin vermeyeceğini açıkladı. 

Kamboçya Başbakanı ulusa sesleniş konuşmasında, "Kamboçya, halkını herhangi bir şirketin veya ülkenin aşısının test edilmesi için kullanmayacak. Bu yöndeki tutumum değiştirilemez." ifadesini kullandı. 

Hun Sen, sosyal medyada da hükümetinin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) potansiyel aşılarından bir milyon doz sipariş ettiğini söyledi. 

Potansiyel aşının ülkeye ne zaman geleceğini bilmediğini dile getiren Hun Sen, "Ancak vurgulamak isterim ki Kamboçya sadece DSÖ'nün onayladığı aşıları satın alacaktır." diye konuştu. 
Hun Sen, hükümetinin Kovid-19 ile mücadele ve ekonomik iyileşme için 358 milyon dolar ayırdığını sözlerine ekledi. 

Kamboçya'da sadece 362 kişi Kovid-19'a yakalanırken, virüsten hayatını kaybeden olmadı. 

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