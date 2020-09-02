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Kamboçya'da Kızıl Kmerler cezaevi müdürü 'Yoldaş Duch' hayatını kaybetti

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Kamboçya'da Kızıl Kmerler cezaevi müdürü 'Yoldaş Duch' hayatını kaybetti
Kamboçya'da Kızıl Kmerler cezaevi müdürü 'Yoldaş Duch' hayatını kaybetti

Kamboçya’da Kızıl Kmerler rejimi döneminde işkence yapılan Tuol Sleng Cezaevi’nin müdürü ‘Yoldaş Duch’ lakaplı Kaing Guek Eav hayatını kaybetti.

Kaing Guek Eav, BM destekli mahkeme tarafından insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kızıl Kmerler rejiminde iki milyona yakın kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

BM destekli özel mahkemenin sözcüsü, 77 yaşındaki ‘Yoldaş Duch’ın ölüm haberini verirken sebebine ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı. Duch son yıllarda birçok hastalıkla mücadele ediyordu.

Duch, 1970li yıllarda Tuol Sleng olarak bilinen resmi adıyla S-21 cezaevinin müdürlüğünü yapıyordu. ‘Rejimin düşmanı’ olarak görülen en az 15 bin kadın, erkek ve çocuğun bu cezaevinde yatmış birçoğu işkence görmüştü.

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