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Kamerun’da Kolera Salgını Nedeniyle 4 Kişi Öldü

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Kamerun’da Kolera Salgını Nedeniyle 4 Kişi Öldü
Kamerun’da Kolera Salgını Nedeniyle 4 Kişi Öldü

Kamerun’un Douala kentinde tespit edilen 22 kolera vakasından 4’ü hayatını kaybetti.

Japoma Bölge Hastanesi Müdürü Dr. KevineLaureNkaghere, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına odaklanıldığı bu günlerde kolera salgınıyla mücadelenin unutulduğunu ifade etti.

Nkaghere, son üç haftada, Douala’da kolera vakalarının görüldüğünü, tespit edilen 22 vakadan 4’ünün ölümle sonuçlandığını aktardı.

"Vibrio" isimli bakterinin insanların ince bağırsağında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor.
İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

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