Kamiloğlu:Aşılar Yoğun Bakımdan kötü değil!

Dr. Emine Kamiloğlu, koronavirüs (Covid-19) aşılarınının KKTC'ye gelişi ve aşılama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu, koronavirüs (Covid-19) aşılarınının KKTC'ye gelişi ve aşılama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kamiloğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Aşılar ülkemize gün itibariyle giriş yapmıştır. Aşılar, insanların en büyük, en hayat kurtaran, sakatlıkları en fazla azaltan ve bizlerin rahatça yaşayabilmemizi sağlayan mucizelerdir.

Pandeminin başladığı ilk günden beri söylüyoruz. Bizi yaşadığımız bu kaostan aşılar kurtaracak. O gün geldi. Size sunulan ilk koronavirus aşısını olmalısınız. İnanın ki, korktuğunuz yan etkilerin hiçbiri yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olup, nefes alamamaktan kötü değil!