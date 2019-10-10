Kamışlı sınırında çatışma: Yaralılar var

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kamışlı sınırında çatışma çıktı. Karşılıklı havan atışı yapılırken, Nusaybin’de bazı evlere havan topu isabet etti. Yaralılar olduğu belirtildi.

Nusaybin ilçesine Kamışlı kentinden PKK/YPG'liler tarafından havan topu atıldı. Atılan havan topu ilçede bulunan bir siteye isabet etti.

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

​Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.