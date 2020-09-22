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Kamp-Der, eylem yapıp, Yeniboğaziçi belediyesine siyah çelenk koyacak!

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"Şimdi biz geliyoruz bizi bekle !..."
Kamp-Der, eylem yapıp, Yeniboğaziçi belediyesine siyah çelenk koyacak!

İşte açıklama;

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın, mahkemenin devam ettiği bir süreçte, kampın kapılarına mühür vurması, Kamp-Der yönetimini harekete geçirdi. Yapılanları hukuka aykırı olarak niteleyen ve Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı polislerin, kamp sakinlerine yönelik davranışını da polis şiddeti olarak yorumlayan, Kamp-Der Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baturalp, Yeniboğaziçi Belediyesi önünde eylem düzenleyip, belediyeye siyah çelenk koyacaklarını açıkladı..

KKTC POLİS DEVLETİ DEĞİLDİR

Kamp-Der Başkanı Mustafa Baturalp, yaptığı açıklamada, Salamis Kampçıları olarak, hem polisin hem de belediyenin şiddetine maruz kaldık. Belediye, kamp içerisinde bulunan ve tedavi görmeleri gereken hasta ve yaşlı insanların, kamp içerisinde olmasına bakmaksızın, kapılara mühür vurdu. Polis şiddet kullanarak, kadınların yanısıra küçük çocukları bile darp etti. KKTC bir hukuk devletidir. Polis devleti değildir. Önce Polis Müdürlerinin bunu bilmeleri gerekir. Bilmezlerse veya buna riayet etmezlerse, mahkemede biz bunu onlara öğretip, hatırlatacağız dedi.

BELEDİYE BAŞKANI İLE POLİSİ DAVA EDECEĞİZ

Mustafa Baturalp, açıklamasına devamla, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, bu pandemi döneminde önce suyu kesti. Temmuz ve Ağustos aylarının o sıcak günlerinde insanları susuz bıraktı.  Konu mahkemede görüşülürken, Kamp-Der tarafından açılan 2 davayı kaybetmenin öfkesi ile bu kez polis ile gelerek, kapıları mühürledi. Kavga ve tartışmalara sebebiyet vererek, arbede yaşanmasına neden oldu. Polis şiddet kullandığı için yaralanmalar oldu. Önce bu konuyu mahkemeye taşıyacağız. Hem Belediye Başkanını, hem de polisi dava edeceğiz ifadesinde bulundu.

ZURNACILARI KAMPA OLAN BORUCU İÇİN MAHKEMEYE VERECEĞİZ

Daha sonra, Kamp içerisinde karavanı bulunan ve bir süreliğine Kamp –Der yönetim kurulu üyeliği de yapan Mustafa Zurnacılar’ı, Kamp Der’e, karavanından doğan, 4,300 TL’lik borcu nedeniyle dava edeceğiz. Bunun ile de yetinmeyip, Cuma günü 25 Eylül 2020 tarihinde, Yeniboğaziçi Belediyesi önünde eylem düzenleyeceğiz diyen Mustafa Baturalp, yumurta ikram ederek, yumurtalara boğacağımız Yeniboğaziçi Belediye Başkanına ‘Siyah Çelenk ‘ koyacağız. Yeniboğaziçi Belediyesine siyah çelenk koyduktan sonra bu kez, kamp sakinlerine şiddet kullanan, Mağusa Polis Müdürlüğü’ne de siyah çelenk koyarak, polis şiddetini kınayacağız dedi.

EYLEM GÜNÜ ZURNACILAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALARIMIZ OLACAK

Baturalp açıklamasına şöyle devam etti ‘’Yeniboğaziçi Belediyesi önünde yapacağımız eylemde, belediye başkanı Mustafa Zurnacılar ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunacağız. Ona bazı sorularımız olacak. İnşallah orada olur ve soracağımız bu sorulara yanıt verir. Orada olmazsa bu kez kendi evinin önünde de bir eylem düzenleyip, orada da ona bazı sorularımız olacak ve sorularımıza Zurnacıları’ın evinin önünde cevap arayacağız’’.

 

 

Mustafa Baturalp

KAMP-DER

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Telefon: 0533 8406838

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