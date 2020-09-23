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Kamp-DER karavan alanında yangında 4 karavan yandı!

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Mustafa ZURNACILAR’a ait 23 numaralı karavan ve içerisindeki eşyalar ile yandı, yangının nedeni henüz bilinmiyor..
Kamp-DER karavan alanında yangında 4 karavan yandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre gece saat 00:15 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, Kamp-Der Karavan alanı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten ötürü çıkan yangın sonucunda; Mustafa ZURNACILAR’a ait 23 numaralı karavan ve içerisindeki eşyalar ile Hüseyin AKCANSOY’a ait 73 numaralı karavan, ahşaptan mamul ek odalar ve içerisindeki eşyalar tamamen, Mustafa BAYSAL’a ait 24 numaralı prefabrik yapının kuzey istikametindeki 1 tonluk su deposu, su motoru ve su tesisatları tamamen, İsmet OKTAÇLI’ya ait 74 numaralı karavan ise kısmen yanarak hasara uğramıştır.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştur. Polisin olayla ilgili soruşturmas devam etmektedir. 

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Fotoğraflar: İsmet Ezel

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