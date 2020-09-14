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Kamp-Der: Yeniboğaziçi Belediyesini ‘Hukuka’ davet ediyoruz

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"Kirasını bir tamam ödeyen Kamp –Der, bu nedenle yasal kiracı statüsünü kazanırken, Yeniboğaziçi Belediyesi'nin, orman yolunu ve kampa giriş yolunu kapatma yetkisi olmadığını belirtmek isteriz"
Kamp-Der: Yeniboğaziçi Belediyesini ‘Hukuka’ davet ediyoruz

İŞTE AÇIKLAMA;

Salamis Kampçıları Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneğinin (Kamp-Der) yönetimindeki, kamp alanına yönelik çeşitli iddialar ortaya atan Yeniboğaziçi Belediyesini hukuk yoluna davet ediyoruz. Kamp-Der’in kirasında bulunan Kolimpos Alçak Orman Arazisi içerisindeki kampın, 2019 yılında kira sözleşmesi sona erdi. Ancak, varılan sözlü mutabakat çerçevesinde, Salamis Kampçıları Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği (Kamp-Der) 2019 kira ödemesinin yanı sıra, 2020 kira taksidini, Turizm Bakanlığına ödemiş bulunmaktadır.

Kamp-Der’in ödemiş olduğu 2019 ve 2020 kira ücretleri sonrasında, yasal kiracı statüsü elde ederken, iddia edildiği gibi kaçak veya yasa dışı kiracı olmadığını aksine yasal kiracı olduğunu kamuoyuna duyurmak isteriz. Bunun dışında, pandemi döneminde tankerlerin kamp alanına su vermesi Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından engellenirken, konu tarafımızca mahkemeye intikal ettirilmiş ve Kamp-Der ara emri alarak, bu davayı kazanmıştır.

Kirasını bir tamam ödeyen Kamp –Der, bu nedenle yasal kiracı statüsünü kazanırken, Yeniboğaziçi Belediyesi'nin, orman yolunu ve kampa giriş yolunu kapatma yetkisi olmadığını belirtmek isteriz. Yeniboğaziçi Belediyesi'nin yol kapatma açıklaması sonrasında, konu mahkemeye tarafımızca yeniden intikal ettirilmiş olup, bu konuda hukuki zeminde karar üretilme talebinde bulunulmuştur. Mahkeme yapılan istidayı görüşürken, Yeniboğaziçi Belediyesi'nin, yol kapatma açıklamasını, hukuka aykırı buluyoruz ve belediye yetkililerini hukuk yoluna davet ediyoruz.

 

Saygılarımla,

 

Mustafa Baturalp

Kamp-Der Yönetim Kurulu Başkanı

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