Kamp-DER: Yeniboğaziçi Belediyesi'ni hukuk yoluna ve diyaloğa davet etti!

Kamp-Der, Yeniboğaziçi Belediyesi karşısında, 2’nci davasını da kazandı

2’nci davasını da kazanan Kamp-Der, Yeniboğaziçi belediyesini ikinci kez ‘Hukuka’ davet etti

Salamis Kampçıları Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği (Kamp-Der) kazanmış olduğu 2’nci davadan sonra Yeniboğaziçi belediyesini, bir kez daha hukuka davet etti.

Kamp-Der’in ödemiş olduğu 2019 ve 2020 kira ücretleri sonrasında, yasal kiracı statüsü elde ederken, iddia edildiği gibi yasa dışı kiracı olmadığı, Mahkeme Kararı sonrasında tescil edilmiş bulunuyor. Bunun dışında, pandemi döneminde tankerlerin Salamis kamp alanına su vermesi, Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından engellenirken, mahkemeye intikal ettirilen su konusu da, Kamp-Der ara emri alarak, bu davayı kazanmıştı.

Yeniboğaziçi Belediyesinin yolu kapatacağız şeklindeki açıklaması sonrasında, konu su konusunda olduğu gibi mahkemeye intikal ettirilmiş ve bu konuda hukuki zeminde karar üretilme talebinde bulunulmuştu. Mahkeme yapılan istidayı görüşürken, Yeniboğaziçi Belediyesinin, yol kapatma açıklamasını, hukuka aykırı bulduğumuzu ve belediye yetkililerini hukuk yoluna davet ettiğimizi belirtmiştik.

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından karavanların yıkım ve mühürleneceği açıklamasından sonra, Kamp-Der olarak, konuyu Gazimağusa Kaza Mahkemesine taşıyarak, yıkımın önlenmesi talebinde bulunduk.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Mesut Mesutoğlu huzurunda dün görüşülen dava, Kamp-Der’in lehine sonuçlandı. Mahkeme, Yeniboğaziçi Belediyesine, kamp içerisindeki alanda herhangi bir yıkım yapamayacağı emri verdi.

Mahkeme, Salamis Karavan kamp alanında Belediye'nin herhangi bir yıkım yapmasının geriye dönülemez zararlar verebileceğini belirterek, bu konuda Ara Emri verdi. Ve ayrıca diğer konularında görüşülmesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi'nin dinlemesi için 21 Eylül 2020 tarihine saat 10:00'da taraflara gün verdi.

Kamp-Der Yönetim Kurulu olarak, Yeniboğaziçi Belediyesi karşısında kazanılan ikinci davadan sonra, belediyeyi yeniden hukuk yoluna davet eder, sorunların hukuk dışı yollar ile değil, diyalog ile çözüleceğini belirtiriz.

Saygılarımla

Mustafa Baturalp

Kamp-Der Yönetim Kurulu Başkanı

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