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Kamp-Der’in genel kurulu tatlı sert geçti !.

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Yeniboğaziçi Bölgesinde, tatilcilerin hafta sonları ile tatil günlerini geçirdikleriYeniboğaziçiKaravan Kamp alanında, geçtiğimiz Pazar günü Olağanüstü genel kurul yapıldı.
Kamp-Der’in genel kurulu tatlı sert geçti !.

Yeniboğaziçi Bölgesinde, tatilcilerin hafta sonları ile tatil günlerini geçirdikleriYeniboğaziçiKaravan Kamp alanında, geçtiğimiz Pazar günü Olağanüstü genel kurul yapıldı. Yeni yönetim ile başkanın seçildiği genel kurul zaman zaman tatlı sert tartışmalara da sahne oldu.

GENEL KURUL OLDUKÇA KALABALIK GEÇTİ

263 Karavanın bulunduğu Yeniboğaziçi Karavan Kamp Alanında gerçekleşen genel kurul, hatırı sayılır sayıda üyenin katılımı ile oldukça kalabalık geçti. Kenan Akın ile Kasım Uluçaylı’nın başını çektiği gruba karşı emekli Yarbay Behçet Öznacar’ın başkan adayı olduğu grup arasında geçmesi beklenen başkanlık yarışı, Mağusa Kaymakamının, hatalı müracaat yaptıkları gerekçesi ile Behçet Öznacar’ın grubuna onay vermemesi nedeni ile gerçekleşmedi.

ZAMAN ZAMAN TATLI SERT TARTIŞMALAR OLDU

Kenan Akın tarafından okunan faaliyet raporundan sonra, Mali Rapor Kasım Uluçaylı tarafından okundu. Zaman zaman tatlı sert tartışmalara sahne olan genel kurulda, başkan adayıBehçet Öznacar’ın Mali Raporun hiçbir sakınca içermediği ve olumlu bulunduğu açıklamasından sonra tartışmalar sona erdi.

ESKİ YÖNETİM TEKRAR GÖREV ALDI

Tek listenin kalması sonrasında liste genel kurulun onayına sunuldu. Oy çokluğu ile liste onaylanınca eski Başkan Kenan Akın ile listesi tekrar görevi devraldı. 12 kişinin görev aldığı yönetimde disiplin kurulu ile birlikte sayı 17’ye yükseldi.

BAKIMSIZ YAPILAR ELDEN GEÇİRİLECEK

Genel Kurul sonrasında yeniden başkanlık görevine getirilen Kenan Akın, yaptığı konuşmada, Kamp alanının daha çok güzelleştirileceğini.Kamp alanının görüntüsüne olumsuzluk katan, bazı bakımsız yapıların onarımına gidileceğini belirtti. Temizlik açısından örnek bir görüntü veren alanın bu şekilde idamesinin devamının sağlanacağını, söyleyen Kamp-Der Başkanı Kenan Akın, hükümet ile diyaloğun süreceğini ve üyelere hizmetin en iyi şekilde verilmeye devam edileceğini belirtti.

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