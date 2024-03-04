Kampüste Yaşam" Fotoğraf Yarışmasıyla Sanatın Renkleri DAÜ'de Buluşuyor

Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi iş birliğinde düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması “Kampüste Yaşam”a başvurular başladı

Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını destekleyerek, sanat ortamına canlılık katma hedefiyle, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi iş birliğinde düzenlenen “Kampüste Yaşam” fotoğraf yarışması için başvurular başladı. “İnsan ve Yaşam”, “Doğal Hayat”, “Sanat”, “Çevre ve Mimari Yapılar” temalarıyla düzenlenen yarışma; Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde çekilen fotoğraflara açık olacak.

Herkesin katılımına açık olarak düzenlenen “Kampüste Yaşam” fotoğraf yarışmasında, jüri değerlemesi ile dereceye girecek eser sahipleri çeşitli ödüllerin yanında “Başarı Belgesi” almaya hak kazanacak.

Ödüllü yarışma, profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılımına açık olacak

Bütün profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılımına açık olarak düzenlenen fotoğraf yarışmasının jürisinde; Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdoğan Ergün, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan Okur ile fotoğraf sanatçıları Mehmet Gökyiğit, Gazi Yüksel ve Buket Özatay yer alacak.

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinci olacak isim Mimoza Otel’de iki kişilik bir gece konaklama kazanacak. Yarışma ikincisi, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi’nden iki aylık üyelik, üçüncü ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Standart Panel Check-up hakkı kazanacak. Ayrıca dereceye girerek “Başarı Ödülü” sahibi olacak isimlere başarı belgesi de verilecek. Jürinin değerlendirmesi ile sergilenmeye hak kazanan eserler de Nisan ayı içerisinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenecek sergi ile sanatseverlerle buluşacak.

Son başvuru tarihi 29 Mart olan yarışmaya her katılımcı 5 eserle katılabilecek!

Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi iş birliğinde düzenlenen “Kampüste Yaşam” temalı fotoğraf yarışmasına her katılımcı 5 eserle başvurabilecek. Katılımcılar, başvuru formu ile birlikte 35×50 santimetre boyutlarında, 300 dpi çözünürlükte olması gereken eserlerini 29 Mart 2024 tarihine kadar ydu.yarisma@neu.edu.tr adresine göndererek yarışmaya başvuruda bulunabilecek.

Yarışma ile ilgili detayı bilgi, şartname ve katılım formuna neu.edu.tr/kampuste-yasam/fotograf-yarismasi/ adresinden ulaşılabilecek.