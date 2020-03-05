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Kamran Aziz’i anma gecesi düzenleniyor

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Kamran Aziz’i anma gecesi düzenleniyor
Kamran Aziz’i anma gecesi düzenleniyor

Kıbrıslı Türklerin ilk kadın eczacısı, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin kurucu
üyelerinden, besteci ve söz yazarı Ecz. Kamran Aziz, aramızdan ayrılışının 3. yılında
anılıyor.

Bu kapsamda Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)
işbirliğinde Ecz. Kamran Aziz’i anma gecesi düzenleniyor.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği üyelerinden bir grubun konuşmacı olarak yer alacağı
gecede, Kamran Aziz’in eserleri, hayatını adadığı eczanesi ve kendisine ait anıları
mini sergi halinde sunulacak.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da yer alacağı gece LTB Bandabuliya
Sahnesi’nde 9 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak.

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