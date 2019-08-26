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Kamran ve Türkan Aziz’in hayatı anlatılacak

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş birliği ve katkısıyla “2 Kapı-2 İnsan” temasıyla düzenlenen 13’üncü Uluslararası Halk DanslarıFestivali çerçevesinde Kamran Aziz ve Türkan Aziz’in hayatının anlatılacağı panel düzenleniyor.
Kamran ve Türkan Aziz’in hayatı anlatılacak

LTB’den verilen bilgiye göre, festivalde iki insan temasını, ülkede ilklere imza atan, toplumsal yaşama değer katan Kamran Aziz ve Türkan Aziz oluşturacak.

Aziz kız kardeşlerin anlatılacağı panel, bu akşam saat 19.00’da Bandabuliya Sahnesi’ne yapılacak. Panelde Fatma Azgın konuşacak.

Kamran Aziz ve Türkan Aziz hayatlarına dair kesitler, ayrıntılar ve anılar paylaşacak. Öte yandan 13. Uluslararası Halk Dansları Festivali etkinlikleri kapsamında Lefkoşa Türk Belediyesi ile Lefkoşa Gençlik Derneği iş birliğinde düzenlediği ve Adil Bey’in katkılarıyla gerçekleştirilecek “Gençlerin Gözünden İki Kapı” paneli de yarın yapılacak.

Fetine Sel Tüzel, Maria Leridou ve Yasemin Aygın’ın konuşmacı olacağı panel, yarın saat 17.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak. Lefkoşa’da halk dansları alanında faaliyet gösteren 7 derneğin Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş birliği ve katkılarıyla düzenlediği 13. Uluslararası Halk Dansları Festivali, 28 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde “2 Kapı-2 İnsan” teması ile Çağlayan Park’ta gerçekleştirilecek

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