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Kamu çalışanlarına maaş müjdesi

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Kamu çalışanlarının Nisan ayı maaşları, 29 Nisan Pazartesi günü ödeniyor.
Kamu çalışanlarına maaş müjdesi

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla, 1 Mayıs Çarşamba günü tüm marketlerin kapalı olacağını dikkate alan hükümet, vatandaşların mağdur olmaması için kamu çalışanlarının maaşlarını 30 Nisan yerine 29 Nisan’da ödeme kararı aldı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kamu çalışanlarının maaşlarının 29 Nisan Pazartesi ödeneceğini açıkladı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRT muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Çarşamba günü İşçi Bayramı olması dolayısı ile tüm marketlerin kapalı olacağını anımsatarak, vatandaşların mağdur olmaması için ödemeleri 30 Nisan Salı günü yerine 29 Nisan Pazartesi yapacaklarını belirtti.

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