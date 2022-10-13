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“Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” genel kurula sevk edildi

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“Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” genel kurula sevk edildi
“Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” genel kurula sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle onaylayarak, Meclis Genel Kurulu’na sevk etti.

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, bazı hizmet sınıflarına atanan kamu çalışanlarının aylık maaş ve ücret tutarlarının gelişen ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak düzenlenmesini öngörüyor.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu CANALTAY başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Toprak Ürünleri Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ve “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, ilk olarak, “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve yasa tasarısını oy birliğiyle onaylayarak genel kurula sevk etti.

Komite, daha sonra, “Toprak Ürünleri Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, Yasa Tasarısının görüşülmesine devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Tıp-İş, KTAMS, Kamu-Sen, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Hür-İş, Kamu İş, KTÖS, KTOEÖS ve Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yetkililer katılarak görüşlerini komiteye aktardı.

Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ve Devrim Barçın da katıldı.

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