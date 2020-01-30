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Kamu da 11 kişilik münhal!

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Kamu da 11 kişilik münhal!
Kamu da 11 kişilik münhal!

KKTC İstatistik Kurumu münhal duyurusu yaptı.

İstatistik Kurumu, 10 kişilik III. Derece Yardımcı İstatistik Uzmanı ve bir kişilik III. Derece Analist/Programcı  istihdamı yapacağını bildirdi.

Yapılan duyuruda, aranan nitelikleri taşıyanların 29 Ocak 2020 – 28 Şubat 2020 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Kamu Hizmeti Komisyonu’na başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

Belirtilen münhal kadroların Yazılı Yarışma Sınavı’nın 14 Haziran 2020 Pazar günü
yapılacağı kaydedildi.

Münhal kadrolar için aranan özel koşullar şu şekilde belirtildi:

  • III. Derece Yardımcı İstatistik Uzmanı Kadrosu İçin Aranan Nitelikler:

(1) İstatistik, ekonomi, ekonometri, işletme, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası
ilişkiler, sosyoloji, hukuk, çalışma ekonomisi, fizik, matematik, muhasebe, maliye,
mühendislik veya fen bilimleri ile ilgili bölümlerin birinden lisans diplomasına sahip
olmak.

(2) Avrupa Dil Pasaportu (Common European Framework of Reference of Languages)
(CEFR)’in en az B2 düzeyinde İngilizce bilmek.

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Not: İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev, ve Çalışma Esasları) Yasasının Geçici
6.(2) maddesi kuralları uyarınca, III. Derece Yardımcı İstatistik Uzmanı
kadrosu ilk kez doldurulacağından, yukarıdaki 2. maddede yer alan
yabancı dil bilmek koşulu aranmaz

  • III. Derece Analist/Programcı Kadrosu İçin Aranan Nitelikler:

(1) Bilgisayar mühendisliği veya bilgisayar bilimleri veya bilgi teknolojileri bölümlerinin
birinden lisans diplomasına sahip olmak.

(2) İlişkisel veri tabanı uygulama yazılımları konularında bilgi sahibi olmak.

(3) Güncel yazılım teknolojileri programlama dillerinden en az ikisini kullanabilmek.

(4) Avrupa Dil Pasaportu (Common European Framework of Reference of Languages)
(CEFR)’in en az B1 düzeyinde İngilizce bilmek.

(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

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