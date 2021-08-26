Kamu Emekçileri Sendikası’ndan Bakan Arıklı’nın Paylaşımına Tepki

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES), Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın sosyal medya hesabından “Umarım El-Sen, Hava-Sen gibi ekmek teknesini batırmaz” paylaşımına tepki gösterdi.

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) dünkü eylemiyle ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın sosyal medya hesabından “Umarım El-Sen, Hava-Sen gibi ekmek teknesini batırmaz” paylaşımına tepki gösterdi.



Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bir şeyler söylemenin kaçınılmaz olduğu vurgulanarak, dönemin başbakanı rahmetli İrsen Küçük’ün sendikaya yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı birçok kez teşekkür ettiği hatırlatıldı.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da geçmişte komite başkanı olduğu meclis alt komitesinde, suçun sendikada olmadığına dair kayıtlı konuşmaları bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Bakan Arıklı’ya “çamur atmaktan vazgeç” çağrısında bulunuldu.