Kamu görevlileri normal çalışma düzenine döndü

Bakanlar Kurulu, Koronavirüs salgını önlemlerini hafifletme çerçevesinde yeni kararlar aldı, hâlihazırdaki uygulamalarda değişikliklere gitti.
Buna göre kamu görevlilerinin rotasyonla çalışması bugün bitiyor. Kamu görevlileri bugünden itibaren normal çalışma şekline dönecek.
“RİSK GRUBUNDAKİ ÇALIŞANLARINA GÖREVE GİTME KONUSUNDA GÖSTERİLECEK ESNEKLİKTE İTA AMİRLERİ YETKİLİ OLACAK”
Bakanlar Kurulu kararlarını dün akşam toplantı sonrası duyuran Özersay, kamu görevlilerinin rotasyonla çalışma kararının 15 Mayıs Cuma günü (bugün) sona ereceğini ve kamuda normal çalışma şekline dönüleceğini kaydetmişti.
Öte yandan Özersay, risk grubundaki çalışanlara göreve gitme konusunda gösterilecek esneklikte ita amirlerinin yetkili olacağını söyledi.
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