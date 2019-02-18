Kamu Görevlilerine Bilgi ve Demeç Verme Yasağı düzenleniyor!

71. Kamu görevlileri, bağlı bulundukları kurumca yetkili kılınmadıkça kurumlarının hizmet politikası veya hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili olarak ve/veya kurumu ile ilgili yanıltıcı bilgi vererek olumsuz etki yaratacak şekilde basın ve yayın organları ve/veya elektronik haberleşme araçları, sosyal medya aracılığıyla yazılı veya sözlü bilgi ve demeç veremez.

Ancak, bu yasak, yasal olarak yapılan sendikal çalışmalar ile kamu tüzel kişiliğine haiz meslek örgütlerinin çalışmalarını sınırlandırıcı veya suçlayıcı yönde kullanılamaz.