Kamu Görevlilerine Bilgi ve Demeç Verme Yasağı düzenleniyor!

Kamu Görevlileri değişiklik yasa tasarısı bugün Meclis'e sunuldu.
Kamu Görevlileri değişiklik yasa tasarısı genel gerekçesinde "40 yıla yakın bir süredir yürürlükte olan ve uğradığı değişikliklerle ana felsefesinden oldukça uzaklaşan mevcut 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası, ne yazık ki, doğru kamu politikalarının oluşturulmasında ve halka hizmet sunumunun geliştirilmesinde kamu yönetiminin ihtiyaç duyduğu dinamizmi ve etkinliği sunamaz hale gelmiştir." denildi.
İşte o tasarının 71. Maddesinde uygulanacak yasaklar...
Bilgi ve Demeç Verme Yasağı
71. Kamu görevlileri, bağlı bulundukları kurumca yetkili kılınmadıkça kurumlarının hizmet politikası veya hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili olarak ve/veya kurumu ile ilgili yanıltıcı bilgi vererek olumsuz etki yaratacak şekilde basın ve yayın organları ve/veya elektronik haberleşme araçları, sosyal medya aracılığıyla yazılı veya sözlü bilgi ve demeç veremez.
Ancak, bu yasak, yasal olarak yapılan sendikal çalışmalar ile kamu tüzel kişiliğine haiz meslek örgütlerinin çalışmalarını sınırlandırıcı veya suçlayıcı yönde kullanılamaz.
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