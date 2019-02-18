Kamu görevlilerinin ek mesaileri yeni yasayla düzenleniyor!

Kamu görevlileri, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıktan onay almak kaydıyla aşağıdaki istisnai durumlar dışında en fazla aylık maaşının % 25 (yüzde yirmi beş)’ine kadar ek çalışma ödeneğine hak kazanacak şekilde çalıştırılabilir. Haftanın 7 (yedi) günü ve günün 24 (yirmi dört) saati süreklilik gösteren kamu hizmetleri ile Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın uygunluk görüşü verdiği diğer kamu hizmetlerinde, % 50 (yüzde elli)’ye kadar çıkarılabilir.

Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık bu fıkra kurallarındaki yetkisinin kullanılmasını kadro, oran ve süre bakımından sınırlarını çizerek kurum ve kuruluşların yönetimine devredebilir.