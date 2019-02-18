Kamu görevlilerinin ek mesaileri yeni yasayla düzenleniyor!

Kamu Görevlileri değişiklik yasa tasarısı ile daha önce çok tartışmaya ve grevlere neden olan ek-mesai düzenlemesi yeniden gündemde.
İşte o madde;
Ek Çalışma
Vardiya ve İcapçı (On-Call) Ödeneği
Hakkı
63.
(1)
Günlük çalışma saatleri dışında çalışmayı gerektirecek nitelikli olduğu Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıkça saptanan hizmetlerde ve özel yasalarda belirtilen durumlarda bu Yasaya bağlı kurumlarda çalışan kamu görevlilerine, aşağıdaki fıkralarda belirtilen esaslar çerçevesinde, ek çalışma ödeneği verilir.
(2)
Ek çalışma ödeneği, normal çalışma hafta sonu tatilleri ve idari tatil günleri için bire bir (1.0), resmi tatil günleri için ise bire bir onda beş (1.5) olarak ödenir.
(3)
Ek çalışma ödeneğinin hesaplanmasında, çalışma saatleri açısından, bu Yasada öngörülen aylık çalışma saatleri esas alınır. “Aylık çalışma saati” , ilgili yıla ait resmi ve hafta sonu tatilleri düşüldükten sonra kalan iş günlerine karşılık gelen çalışma saatlerinin toplamının on ikiye bölünmesi ile elde edilen rakamdır. Bu hesaplamada ayrıca, kamu görevlisinin aylığın aylık çalışma saatlerine bölünmesiyle belirlenen saat başı birimi esas alınır ve yukarıda belirtilen bire bir (1.0) ve bire bir onda beş (1.5) kıstası bu ilkeler çerçevesinde uygulanır.
(4)
Ek çalışma, ücret dışında herhangi bir yolla karşılanamaz ve en geç 2 (iki) ay içinde ödenir.
Ancak, ilgili kurum ve kamu görevlisi arasında karşılıklı mutabakat sağlanması durumunda ek çalışma, normal çalışma, hafta sonu tatilleri ve idari tatil günleri için bire bir (1.0) resmi tatil günleri için ise bire bir onda beş (1.5) olarak hesaplanarak ek saatlik veya günlük izin kullandırılmak suretiyle de karşılanabilir. Bu şekilde kullanılan izinler yıllık izinden düşülmez.
(5)
Üst Kademe Yöneticileri Sınıfı ile Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının I. ve II. Derecesine atanmış olan kamu görevlilerine hiçbir şekilde ek çalışma ödeneği verilmez. Ancak, Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının III.ve IV.Derecesine atanmış kamu görevlilerine görev yaptıkları kurum için verilen ek mesai oranının yarısını aşmayacak kadar ek çalışma ödeneği verilebilir.
(6)
Atanma koşullarında ek çalışma yapmaları öngörülen sözleşmeli personele verilen ek çalışma ödeneğinin hesaplanmasında da bu madde kuralları uygulanır.
(7)
Kamu görevlileri, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıktan onay almak kaydıyla aşağıdaki istisnai durumlar dışında en fazla aylık maaşının % 25 (yüzde yirmi beş)’ine kadar ek çalışma ödeneğine hak kazanacak şekilde çalıştırılabilir. Haftanın 7 (yedi) günü ve günün 24 (yirmi dört) saati süreklilik gösteren kamu hizmetleri ile Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın uygunluk görüşü verdiği diğer kamu hizmetlerinde, % 50 (yüzde elli)’ye kadar çıkarılabilir.
Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık bu fıkra kurallarındaki yetkisinin kullanılmasını kadro, oran ve süre bakımından sınırlarını çizerek kurum ve kuruluşların yönetimine devredebilir.
(8)
Vardiya veya düzensiz mesai usulü ile fiilen çalışan kamu görevlilerine yürürlükteki aylık asgari ücretin % 15 (yüzde on beş)’i tutarında vardiya ödeneği verilir. Vardiya ödeneği emeklilik amaçları bakımından dikkate alınmaz.
Ancak, vardiya ödeneği alan kamu görevlilerinin ilgili ayda almış olduğu tüm tahsisat, ödenek ve vardiya ödeneği toplamı, maaşının %15 (yüzde on beş)’ini aşamaz.
(9)
İcapçı (on-call) olarak çalışması elzem olan kamu görevlilerine verilen ödenek maaşının % 5 (yüzde beş)’ini geçemez. Ayrıca icapçı (on-call) ödeneği ile ek mesai ödeneğinin toplamı kamu görevlisinin maaşının yarısından fazla olamaz. İcapçı (on-call) ödeneği emeklilik amaçları bakımından dikkate alınmaz.
(10)
Ek mesai, tahsisat ve ödeneklerin 1 (bir) aylık toplamı, kamu görevlisinin aylık maaşının yarısını aşamaz.
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