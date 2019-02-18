Kamu görevlilerinin izin hakları yeni yasayla yeniden düzenleniyor!
İşte o maddeler;
İzin Hakkı ve
Yıllık İzinlerin Düzenlenmesi
102.
(1)
İzin, her kamu görevlisinin hakkıdır ve her kamu görevlisi yılda en az 10 (on) iş günü izin kullanmak zorundadır. Bağlı bulunduğu kurum, bu hakkın kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeyi yapmakla yükümlüdür.
(2)
Her kamu görevlisinin ayda 2 gün aralık ayında ise 3 gün yılda toplam 25 (yirmi beş ) iş günü izin hakkı vardır.
(3)
Bu Yasa kapsamında kamu görevlileri yıllık izinlerini her ayın sonunda kazanırlar.
(4)
Kamu görevlisi bir takvim yılında hak kazandığı yıllık izin süresinde kullanmak zorunda olduğu 10 (on) iş günü izin süresinden arda kalan izin süresini her yıl biriktirebilir.
Ancak, 1 (bir) yıldan diğer yıla aktarılabilecek izin süresi en çok 50 (elli) iş günü olabilir.
(5)
Kamu görevlileri, yıllık izin haklarını ya tümüyle bir defada veya ayrı ayrı dönemlerde kullanabilirler.
Ancak, kamu görevlileri en az 5 (beş) iş günü yıllık izin süresini kesintisiz kullanmak zorundadırlar. Yıllık izin, kamu görevlisinin başvurusu üzerine ve kurumun ihtiyaçları gözönünde tutularak bağlı bulundukları Kurumca düzenlenir.
(6)
Çalışma saatleri içerisinde özel işleri nedeniyle görev yerinden ayrılacak olan kamu görevlileri, amirlerinin onaylaması halinde saatlik izin kullanabilirler. Saatlik izinlerin toplamı kış mesaisinde 8 (sekiz) saate, yaz mesaisinde ise 7 (yedi) saate denk geldiği zaman kamu görevlilerinin 1 (bir) günlük yıllık izninden düşülür.
Ancak, 1 (bir) gün içerisinde 4 (dört) saatten fazla saatlik izin doldurulamaz. Böyle bir izin talebinde 1 (bir) günlük izin kullanılır.
(7)
Kamu görevlisi, yıllık izin hakkını, izin başvurusunda belirtmek koşuluyla yurt içinde veya yurt dışında kullanabilir. Kamu görevlisi yıllık izin hakkını kullandığı sırada geri çağrılma nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar kurumlarınca giderilmek koşuluyla ancak aşağıdaki durumlarda geri göreve çağrılabilir, aksi takdirde çağrılamaz.
(A)
Görevini doğrudan doğruya kendisinin yerine getirmesine zorunluluk olması halinde; ve
(B)
Görevi ile ilgili tanıklık yapmasının veya kurumunu temsil etmesinin zorunlu olduğu hallerde.
(8)
Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından bir kadroya atanan kamu görevlileri, atanmadan önce Genel Bütçeden maaş çekerek yaptıkları hizmetlere mukabil kazandıkları izin bakiyelerini, atandıktan sonra bu madde kuralları çerçevesinde kullanabilirler.
Bu durumda olanlar atanmadan önceki izinleri ile atandıktan sonraki izinlerini birleştirerek toplam 50 (elli) iş gününü aşmamak koşuluyla bir sonraki yıla aktarabilirler. Bu izinler iş günü olmaması halinde, bu Yasanın ilgili madde kuralları çerçevesinde iş gününe çevrilir.
(9)
Bu Yasa çerçevesinde kullanılan ödeneksiz izinler ile 30 iş günü üzerinde kullanılan hastalık izinlerinde 25 günlük yıllık izin verilmez. ilgili yılda kullanılacak 25 günlük yıllık izinden prorata usulü hesaplanarak düşülür.
(10)
Bu madde amaçları bakımından yıl, 1 Ocak – 31 Aralık tarihlerini kapsayan takvim yılını anlatır.
Zorunlu
Sağlık İzni
103.
(1)
Devlet kurumlarında radyoterapi, radyoizotop veya radyodiognastik sahalarında radyoaktif ışın yayan cihazlarla fiilen çalışan personele, yıllık izinleri dışında her yıl 15 (on beş) iş günü zorunlu izin verilir.
(2)
Hamile olan radyoterapi, radyoizotop veya radyodiognastik sahalarında radyoaktif ışın yayan cihazlarla fiilen çalışan personel; hamilelikleri ve emzirme süresince, bu Yasanın kamu görevlilerinin kadro dışında başka bir görevde çalıştırılamayacağına ilişkin kuralına bakılmaksızın bağlı bulundukları kurumda kitabet ve benzeri görevlerde çalıştırılırlar.
Hastalık İzni
105.
(1)
Kısa Süreli Hastalık İzni: Kamu görevlilerinin hastalıkları halinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye bir Doktor tarafından en çok 3 (üç) iş gününe kadar verilecek raporlarla kullanılan izindir. Kamu görevlisi 1 (bir) yıl içerisinde en çok 12 (on iki) iş gününe kadar tam maaşla kısa süreli hastalık izni kullanabilir. Rapor, kamu görevlisinin göreve dönmesinden itibaren en geç 2 (iki) iş gününe kadar kurumuna ibraz edilir. Raporun 2 (iki) iş günü içerisinde kuruma ibraz edilmemesi halinde, kamu görevlisinin göreve gelmediği süre kamu görevlisinin yıllık izninden düşülür. Bir yıl içerisinde 12 (on iki) iş günü üzerinde getirilen kısa süreli raporlar kamu görevlisinin izninden düşülür. Ancak, bu süre 6 iş gününün üzerinde olması halinde maaşından kesilir. Kamu görevlisinin yeterli yıllık izninin bulunmaması halinde ise bu süreler için maaş tahakkuk edilmez.
(2)
Uzun Süreli Hastalık İzni: Kamu görevlilerinin hastalıkları halinde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye bir Doktor tarafından 3 (üç) iş gününden daha uzun süreli verilen ve Resmi Sağlık Kurulunca da onaylanan veya doğrudan Sağlık Kurulunca verilen raporlarla kullanılan izindir. Uzun süreli hastalık izinleri ile ilgili raporlar, en geç 10 (on) iş gününe kadar kuruma ibraz edilir. Raporun 10 (on) iş günü içerisinde kuruma ibraz edilmemesi halinde, kamu görevlisinin göreve gelmediği süre, kamu görevlisinin yıllık izninden düşülür. Kamu görevlisinin yeterli yıllık izninin bulunmaması halinde ise bu süre için maaş tahakkuk edilmez. Ayrıca, uzun süreli hastalık izni için Sağlık Kuruluna gönderilen raporların Sağlık Kurulu tarafından onaylanmaması halinde, kamu görevlisine bu süre için maaş tahakkuk edilmez.
Kamu görevlilerine Sağlık Kurulunca verilen veya Kurul tarafından onaylanan raporlarla 1 (bir) yıla kadar tam maaş ile uzun süreli hastalık izni verilebilir. Bu süre aynı sağlık sorunu sebebiyle, Sağlık Kurulunca verilen veya Sağlık Kurulunca onaylanan raporlarla en çok 4 (dört) yıla kadar uzatılabilir veya kesintili olarak 4 (dört) yılı aşmayacak şekilde kullanılabilir.
(3)
Yukarıdaki (2)’nci fıkrada belirtilen izin hakkının tamamen kullanılmasından sonra kamu görevlilerine hastalıkları nedeniyle verilen raporların Sağlık Kurulunca onaylanması halinde, 1 (bir) yıla kadar ek ödeneksiz izin verilebilir.
Sendikal Çalışmalar Nedeniyle İzin
108.
(1)
Kamu görevlilerinin bağlı bulundukları en çok üyeye sahip 2 (iki) sendikanın, Sendika Yönetim Kurulu Üyelerine veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği Sendika Üyelerine, sendikal amaçlarda kullanılmak koşuluyla, yasal yıllık izinlerine ek olarak, tercihe göre, yılda 20 (yirmi) kişiye 10 (on)’ar iş günü veya 15 (on beş) kişiye 14 (on dört)’er iş günü ödenekli ve aralarla da kullanılabilen 6 (altı) ay ödeneksiz izin verilir. 6 (altı) ay süreli ödeneksiz izin hakkından 1 (bir) sendikadan en çok 10 (on) kişi yararlanır.
(2)
Kamu görevlilerinin bağlı bulundukları en çok üyeye sahip 2 (iki) sendikanın herbirinin yetkili organlarınca atanacak veya saptanacak 3 (üç)’ü tam profesyonel veya 2 (iki)’si tam profesyonel, 3 (üç)’ü yarı profesyonel olmak üzere sendika yönetici veya üyelerine görevleri süresince ödenekli izin verilir. Bu fıkra amaçları bakımından “Tam Profesyonel Sendikacı” sendika yöneticisi veya üyesi oldukları sürece tam ödenekli izin kullanan kamu görevlilerini; “Yarı Profesyonel Sendikacı”, sendika yöneticisi veya üyesi oldukları sürece, Personel Dairesi ile sendikaların birlikte saptayacağı program çerçevesinde belirlenecek sürelerde hem sendikal faaliyetler için tam ödenekli olarak sendikada, hem de kadro görevi için bağlı bulundukları kurumda görev ifa eden kamu görevlilerini anlatır.
(3)
Kamuda görevli yetkili sendikalar dışında kalan en az 300 (üç yüz) üyesi bulunan sendikaların Yönetim Kurulu Üyelerine veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği Sendika Üyelerine, sendikal amaçlarda kullanılmak koşuluyla, yasal yıllık izinlerine ek olarak, yılda 4 (dört) kişiye toplamda 20 iş günü (yirmi) gün ödenekli izin verilir.
(4)
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen izin süreleri, ilgili kamu görevlisinin hizmetinden ve kıdeminden sayılır, ayrıca barem içi artış ve tahsisat menfaatleri açısından da dikkate alınır.
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