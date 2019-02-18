Kamu görevlilerinin izin hakları yeni yasayla yeniden düzenleniyor! 

Uzun Süreli Hastalık İzni: Kamu görevlilerinin hastalıkları halinde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye bir Doktor tarafından 3 (üç) iş gününden daha uzun süreli verilen ve Resmi Sağlık Kurulunca da onaylanan veya doğrudan Sağlık Kurulunca verilen raporlarla kullanılan izindir. Uzun süreli hastalık izinleri ile ilgili raporlar, en geç 10 (on) iş gününe kadar kuruma ibraz edilir. Raporun 10 (on) iş günü içerisinde kuruma ibraz edilmemesi halinde, kamu görevlisinin göreve gelmediği süre, kamu görevlisinin yıllık izninden düşülür. Kamu görevlisinin yeterli yıllık izninin bulunmaması halinde ise bu süre için maaş tahakkuk edilmez. Ayrıca, uzun süreli hastalık izni için Sağlık Kuruluna gönderilen raporların Sağlık Kurulu tarafından onaylanmaması halinde, kamu görevlisine bu süre için maaş tahakkuk edilmez.

Kamu görevlilerine Sağlık Kurulunca verilen veya Kurul tarafından onaylanan raporlarla 1 (bir) yıla kadar tam maaş ile uzun süreli hastalık izni verilebilir. Bu süre aynı sağlık sorunu sebebiyle, Sağlık Kurulunca verilen veya Sağlık Kurulunca onaylanan raporlarla en çok 4 (dört) yıla kadar uzatılabilir veya kesintili olarak 4 (dört) yılı aşmayacak şekilde kullanılabilir.