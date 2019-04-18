Kamu görevlisi Musa Zeki 1 yıl hapis yatacak

Lefkoşa’da Tarım Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Fidanlığı’nda 7 yıl önce toplam 53 bin TL’yi zimmetine geçirmekle suçlu bulunan Musa Zeki, 1 yıl hapis cezası verildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda okunan kararda savcı Attila Enver Etkin, hazır bulundu. Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanığın işlediği Kamu görevlisi tarafından sirkat suçunun 7 yıla, zimmet suçunun ise 10 yıla, Görevi kötüye kullanma suçunun iki yıla kadar kadar hapis cezası öngören suçlardan olduğunu belirtti. Hüdaverdi, sanığın mahkum olduğu suçların Fasıl 154 Ceza Yasası’nın yer alan ağır suçlardan olduğuna işaret etti. Hüdaverdi, sanığın 2012 yılında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nde Lefkoşa Fidanlığı’nda konu suçları mükerrer şekilde işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Hüdaverdi, kumar batağına düşen, ilk etapta çaldığı miktarı ödeyemip, yurdışına kaçan sanığın 8 Mart 2012 tarihinde konu miktarı Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırarak, devletin zararını ödediğine kararda yer verdi. Hüdaverdi, yargılama sürecinin 7 yıl uzamasını sanığın lehine değerlendirdiklerini belirtti. Bu gibi suçlarda kamu menfaatinin korunması gerektiğine değinen Hüdaverdi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 1 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.