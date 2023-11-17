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Kamu Hizmeti Komisyonu bütçesi komitede, 1 milyon TL’lik artışla oy birliğiyle onaylandı

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Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanlığı bütçesi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 1 milyon TL’lik artışla 55 milyon 481 bin 600 TL olarak oy birliğiyle onaylandı.
Kamu Hizmeti Komisyonu bütçesi komitede, 1 milyon TL’lik artışla oy birliğiyle onaylandı

-Şahali

Bütçe üzerine ilk sözü alan Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Erkut Şahali, KHK’nın önemli ve hayati bir görev yaptığını belirterek, KHK’nın doğru yönetildiğini kaydetti.

KHK’nın yetki ve sorumluluk sahası dışında kalan alanlardaki istihdamları eleştiren Şahali, yansızlık ilkesine göre hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Kamu eliyle yürütülen süreçlerde, KHK’nın kabiliyetlerinden istifade edilmesi gerektiğini söyleyen Şahali, KHK’nın mali imkanları dezavantajlı durumda olsa da ihtiyaç duyulan hizmetin eksiksiz yerine getirileceğine inanç belirtti.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, uygulamalı sınav yapılabilmesinin önemine dikkat çekerek, teknik yönden kapasitede soru işaretleri oluşabildiğini söyledi.

Şahiner, verilen emeklerden dolayı KHK’ya teşekkür etti.

-Köseoğlu

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu ise, daha verimli, etkin hizmet verebilmek için tarafsız, bağımsız ve objektif olarak çalıştıklarını ifade ederek, kısıtlı bir bütçe ile hareket ettiklerini kaydetti.

Sıkıntılarından bahseden Köseoğlu, KHK’ya yeni görevler verilirken, kaynağın azaltıldığını ifade etti.

İngilizce yabancı dil sınavının yazılı şekilde yapıldığını belirten Köseoğlu, bu sınavları dört stilde yaparak, sertifika verilmesini hedeflerini anlattı.

“Biz her türlü sınavı yapabiliriz” diyen Köseoğlu, yasada kriteri olursa uygulamalı sınav da yapılabileceğini kaydetti. Köseoğlu, soru bankası giderleriyle ilgili kalemde artış talep etti.

-Hasan Küçük

UBP Milletvekili Hasan Küçük de, artışın verimlilik ve nitelikli insan gücüne cevap vereceğini için artışa olumlu oy vereceğini söyledi. Küçük, uygulama sınavının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Daha sonra artış önerisi okunarak, bütçedeki 1 milyon TL’lik artış oy çokluğuyla kabul edildi. KHK bütçesi ise komiteden oy birliğiyle geçti.

Oylamanın ardından komite toplantısına ara verildi. Verilen aranın ardından 3 milyar 28 milyon 983 bin 900 TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşülecek.

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