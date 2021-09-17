Kamu Hizmeti Komisyonu Web Sitesi Yenilendi

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) web sitesinin güncelleştirilerek yurttaşların, sayfayı daha kolay takip edebilecekleri ve bilgiye daha kolay ulaşabilecekleri noktaya getirildiği bildirildi.

KHK Başkanı Ömer Köseoğlu imzasıyla KHK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bu bağlamda 20 Eylül Pazartesi günü Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı resmî web sayfası adresi www.khk.gov.ct.tr olarak hizmete girecektir. Eski web sayfamızdaki tüm bilgilere eksiksiz bir şekilde yeni web sayfamızdan ulaşılabileceğini tüm kamuoyuna, halkımıza ve tüm ilgililere önemle duyururuz.” denildi.