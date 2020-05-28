  • BIST 105.543
  • Altın 377,551
  • Dolar 6,8137
  • Euro 7,5073
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Kamu Hizmeti Komisyonu yasası konusunda tadilat için girişim başlatıldı

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ve Başsavcı Vekili Sarper Altıncık ile görüştü.
Kamu Hizmeti Komisyonu yasası konusunda tadilat için girişim başlatıldı

Cumhurbaşkanlığında bugün yapılan görüşmede, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun çalışmalarının aksamadan sürdürülmesi konusunda atılması gereken adımlar görüşüldü.

Görüşmede Başsavcılık tarafından hazırlanan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun faaliyetlerini aksamadan sürdürülebilmesi için, mevcut 4 üye ile de çalışmasını temin edecek yasa tadilatı üzerinde konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Akıncı geçtiğimiz hafta konuyu önce Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başsavcı Vekili Sarper Altıncık, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, ardından da Cumhuriyet Meclisi Başkanı, hükümet ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçtiğimiz hafta yapılan toplantılarda, siyasi parti liderlerinin Kamu Hizmeti Komisyonu’nda boş bulunan üyeliğe tarafından atama yapılmasında sakınca görmediklerini görüş birliği ile ifade etmeleri sonrasında, Başsavcılıkla hukuken en doğru adımın saptanması için istişarelerini sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede şöyle dedi:

“Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen iktidar ve muhalefet parti başkanlarının siyaseten sakınca görmedikleri atama konusunda adım atacağımı söylemiştim. Ancak hukuken de en doğru adımın ne olacağına ilişkin Başsavcı Vekili ile temaslar yürüttüm.

Kişisel tercihim de seçim öncesi böyle bir atama yerine yasa tadilatı ile mevcut 4 üyeli komisyonun çalışmalarını yapabilmesini sağlamak ve atamanın da seçimden sonra yapılması idi. Başsavcılığın görüşü çerçevesinde bu tercihin hukuken de en doğru tercih olduğu anlaşıldığından, bugünkü toplantıyı gerekli gördüm.”

Toplantıda hükümetin yasada gerekli tadilatın yapılması konusunda Başbakan’ın girişim üstlenmesi, Meclis Başkanı’nın da Mecliste temsil edilen siyasi partilerle hızlı bir şekilde istişarelerde bulunması kararlaştırıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Tatar, Hükümetin Ekonomik Planlarını Anlattı28 Mayıs 2020 Perşembe 12:00
  • Ataoğlu: “Türkiye İle Anlaşma Yangından Mal Kaçırır Gibi ve Devlet Ciddiyetinden Uzak Bir Şekilde İmzalandı”28 Mayıs 2020 Perşembe 12:00
  • Anastasiadis ekonomiyle ilgili 10 yeni tedbir açıkladı28 Mayıs 2020 Perşembe 11:50
  • İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı28 Mayıs 2020 Perşembe 11:35
  • Başhakim mehmet zeka bey'in ölümünün 36. Yıl dönümü28 Mayıs 2020 Perşembe 11:03
  • Patates Üreticileri Birliği Tarım Bakanlığı'nı Eleştirdi28 Mayıs 2020 Perşembe 10:43
  • Sokağa Çıkma Yasağını İhlal28 Mayıs 2020 Perşembe 10:30
  • 16 aylık Bebek ölümden döndü28 Mayıs 2020 Perşembe 10:20
  • Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Yüzünden Ölüme Sebep Olma (Gelişme)28 Mayıs 2020 Perşembe 10:17
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 28 Mayıs 2020 Perşembe28 Mayıs 2020 Perşembe 10:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti