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Kamu Hizmeti Komisyonu'na siyah çelenk!

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Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler, 10 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Özel Ders (Rehber) Öğretmen kadrosu sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar.
Kamu Hizmeti Komisyonu'na siyah çelenk!

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler, 10 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Özel Ders (Rehber) Öğretmen kadrosu sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar.

Sınava giren öğretmen adayları, sonuçların ilan edildiği listeyi gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bu şaşkınlığın nedeni, sonuçların sıralanmasında kullanılan yeni bir uygulamanın, başarı puanlarını göz ardı ederek adayları mezuniyet yıllarına göre sıralamasıdır.

Bu yıl ilk defa Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlere de uygulanan mezuniyet yılına göre sıralama sistemi, öğretmenler arasında ciddi bir memnuniyetsizliğe yol açtığı öne sürüldü.  Daha önceki yıllarda, Atatürk Öğretmen Akademisi mezunları için uygulanan bu sistem, yalnızca mezuniyet yılına göre bir sıralama yapıyordu. Atatürk Öğretmen Akademisi mezunları için bu uygulamanın sebebi, sınavda 60 puanı geçen tüm adayların kadrolara atanmasını sağlamak amacıyla yapılmıştı. Ancak bu durum, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen kadrolarına uygulandığında başarı puanları göz ardı edilerek mağduriyet yaşanmasına neden olduğu söyleniyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan Özel Ders (Rehber) Öğretmen kadro sınavında, adaylar başarı puanlarına göre sıralanmış ve buna göre atamalar yapılmıştı. Ancak bu yıl, mezuniyet yılına göre sıralama yapılmasıyla yüksek puan alan adayların atanma hakkı ellerinden alınmış olduğu kayıtlara geçti.

Eğitim Bakanlığı, bu durumun gözden kaçan bir hata olduğunu kabul etmiş olsa da, hatayı düzeltmek için herhangi bir somut adım atmadı. Yüksek puanlarla sınavda başarı sağlayan ve kadroya yerleşmesi gereken birçok öğretmen adayı bu uygulama nedeniyle mağdur edildi. Bakanlık, ısrarla mezuniyet yılına göre hazırlanan liste üzerinden atama yapacaklarını belirtmeye devam etti.

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler, bu ısrarla yapılan atama işlemini kınayarak, Eğitim Bakanlığı’nı kabul ettikleri hatadan dönmeye davet ettiler. Bu hatalı uygulamanın düzeltilmesini ve hakkaniyetli bir şekilde başarı puanlarına göre atamaların gerçekleştirilmesini talep ettiler. Eğitim camiasında yaşanan bu adaletsiz uygulama, öğretmen adayları arasında büyük bir huzursuzluğa yol açtı ve gelecek atamalar için güven kaybı yarattı.

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