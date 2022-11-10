Kamu Hizmeti Komisyonu’nda Online Başvuru Dönemi

Kamu Hizmet Komisyonu, ilan ettiği sınavlara başvuruları artık internet üzerinden kabul edecek.

Online başvur ilk kez Yeterlik ve Yabancı Dil (İngilizce) sınavlarında uygulanacak. Bu sınavlar için belirlenen son başvuru tarihi 30 Aralık.

KHK’dan yapılan açıklamaya göre, daha hızlı ve verimli hizmet sunabilmek, vatandaşların zaman kazanmasını sağlamak için bu hazırlanan uygulama kapsamında başvurular online yapılacak.

Online başvuru dönemi Yeterlik Sınavları ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı ile başlayacak. Bu sınavlara başvuru yapacak adaylar bu hizmetten yararlanabilecek ancak bir süre daha eski yöntemle başvuru da kabul edilecek.

Online başvuru için adaylar, Kamu Hizmeti Komisyonu resmî web sayfasındaki (khk.gov.ct.tr) “Online Başvuru” kısmına tıklayacak. Adayın 10 haneli kimlik numarası, adı, soyadı ve telefon numarasının kaydedilmesiyle başlayan kayıt süreci, müracaat ile ilgili istenilen evrakların sisteme yüklenmesi ile devam edecek. Bu işlemin ardından Gelir ve Vergi Dairesi’nin sayfasına yönlendirilen müracaatçı sınav harcını ödeyerek müracaatını başarıyla tamamlamış olacak.

Online başvuru ile ilgili tüm sorular için 2292750 numaralı telefonundan 141,139 ve 148 dahili hatlar tuşlanıp Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan yardım ve bilgi alınabilecek.

Yeterlik ve Yabancı Dil (İngilizce) sınavlarına son başvuru tarihi 30 Aralık. Online başvuru için faydalı bilgilerse şöyle:

“Online başvuru sırasında, telefon numarası ile ilgili bir uyarı mesajı almanız halinde, bir kereye mahsus Kamu Hizmeti Komisyonuna gelip telefon numarasını güncellemeniz gerekmektedir. Sayfaya 15 MB’den fazla dosya boyutu yüklenemez. Yalnızca Jpeg, Jpg ve Png uzantılı resim dosyaları yüklenebilir.

Online başvurularda başvuru harcının en geç 24 saat içinde online olarak ödenmesi gerekmektedir.

Son gün yapılacak online başvurularda yapılacak online ödemeler gün sonu saat 23:00’a kadar yapılmalıdır.

Online başvurularda belirtilen sürelerde ödemelerin yapılmaması halinde başvuru iptal edilir.

Sınav harcı ödemeleri sonrası başvurunuzun tamamlanıp tamamlanmadığını SMS ile gönderilen “Başvuru Takip Linki”nden takip edebilir.”