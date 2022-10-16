Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan açıklama

Kamu Hizmeti Komisyonu, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu ile Personel Dairesine ait münhal bulunan ilk atama kadrolarını doldurmaya yönelik yazılı sınavların bugün yaklaşık 1000 kişinin katılımı ile gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 13.00’te 20 Temmuz Fen Lisesinde gerçekleştirilen Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu ilk atama mevkii III. Derece Maliye Müfettiş Yardımcısı sınavına 144 kişinin, saat 16.00’da 20 Temmuz Fen Lisesi ve Lefkoşa Türk Lisesinde gerçekleştirilen Personel Dairesi ilk atama mevkii IV. Derece Katip Yardımcısı sınavına ise 850 kişinin katılmaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, her iki yazılı sınavların sonuçları gün içerisinde Kamu Hizmeti Komisyonunun khk.gov.ct.tr adresli resmi web sitesinden takip edilebileceği kaydedildi.

Öte yandan daha önce duyurusu yapılan, yeni hizmete giren Merkezi Cezaevi binası için alınacak 21 adet IV. Derece Kadın Gardiyan Eri ve 78 adet IV. Derece Erkek Gardiyan Eri alımı için toplamda 99 adet Kadın ve Erkek Gardiyanın atama işlemlerinin tamamlandığı ve bu kişilerin 18 Ekim 2022 Salı günü görevlerine başlayacakları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Komisyon’un, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait münhal taleplerini 2021 yılında programladığı, yapılan programa göre bu yıllara ait münhal taleplerinin yazılı sınavlarının 2023 yılının Nisan ayına kadar devam edeceği kaydedildi. Planlanan 288 sınavın 226’sının bugüne kadar gerçekleştiği, seçim yasakları kapsamı dışında kalanların da programlandığı gibi gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirildi. 2022 yılında gelen münhal talepleri ile seçim yasakları nedeniyle iptal olacak sınavların birlikte değerlendirilip yılsonu itibarıyla programlanıp ilan edileceği de duyuruldu.