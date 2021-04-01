Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan Öğretmenlik Sınavlarıyla İlgili Duyuru

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), koronavirüs tedbirlerine ilişkin bazı yasakların kalkması halinde öğretmenlik sınavlarının ‘24 – 25 Nisan 2021 ve 1 – 2 Mayıs 2021’ tarihlerinde gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), koronavirüs tedbirlerine ilişkin bazı yasakların kalkması halinde öğretmenlik sınavlarının ‘24 – 25 Nisan 2021 ve 1 – 2 Mayıs 2021’ tarihlerinde gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

KHK tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs sürecinde Öğretmenlik sınavlarını gerçekleştirebilmek için hangi koşulların yerine getirilmesi gerektiği hususunda Sağlık Bakanlığı’ndan görüş talep edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın talebe cevaben, “Söz konusu sınavların gerçekleştirileceği ortamın havalandırılmasının sağlanması, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması ve sınav boyunca koruyucu ekipmanların kullanılması ile; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının bu sınavları elzem ve gerekli görmesi halinde öğretmenlik sınavlarının yapılmasında Bakanlığımızca bir sakınca görülmemektedir.” yönünde görüş belirttiği bildirildi.

KHK, bu değerlendirme doğrultusunda;

“Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi uyarınca izne tabi olan ilçeler arası geçişlerin serbest bırakılması; Diğer ilk atama mevkileri sınavlarında olduğu gibi Öğretmenlik sınavları da Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirildiğinden, Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi uyarınca Pazar günleri uygulanan tam sokağa çıkma yasağının kaldırılması”

kaydıyla Öğretmenlik sınavlarının 24 – 25 Nisan 2021 ve 1 – 2 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildiğini duyurdu.

KHK, yukarıda yer alan iki maddeden herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde, öğretmenlik sınavlarının anılan tarihlerde yapılmasının mümkün olmayacağını da vurguladı.