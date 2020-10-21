  • BIST 1.213
  • Altın 484,446
  • Dolar 7,8041
  • Euro 9,2661
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1684 test, 5 yeni vaka

Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan Sosyal Sigortalar Memuru İle Sosyal Sigortalar Müfettişi Münhallerine İlişkin Duyuru

» »
Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Sosyal Sigortalar memuru ile Sosyal Sigortalar müfettişi münhallerine ilişkin duyuru yaptı.     
Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan Sosyal Sigortalar Memuru İle Sosyal Sigortalar Müfettişi Münhallerine İlişkin Duyuru

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Sosyal Sigortalar memuru ile Sosyal Sigortalar müfettişi münhallerine ilişkin duyuru yaptı.          

Duyuruda, Sosyal Sigortalar Dairesi kadrosunda münhal bulunan III. Derece Sosyal Sigortalar Memuru ile III. Derece Sosyal Sigortalar Müfettişi mevkii için son başvuru tarihinin 30 Ekim 2020 olduğu hatırlatıldı.

Bununla birlikte, söz konusu kadroların münhal duyurusunda da belirtildiği üzere, başvuru yapmak isteyenlerin Online Randevu Sistemi üzerinden en geç 23 Ekim 2020 tarihine kadar (bu tarih de dahil) randevu almaları gerektiğina dikkat çekildi.

Duyuruda, sistemden randevu almayan kişilerin müracaatlarının kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kafa travması var..durumu ciddiyetini koruyor21 Ekim 2020 Çarşamba 17:31
  • Ayer Argün hayatını kaybetti21 Ekim 2020 Çarşamba 17:22
  • Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi21 Ekim 2020 Çarşamba 16:54
  • İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı dün yapıldı. Ülkemizi Din İşleri Başkan Vekili Fahrettin Öğdü Temsil Etti21 Ekim 2020 Çarşamba 16:49
  • KTÖS, Eğitimdeki Sorunlarla İlgili Basın Açıklaması Yaptı21 Ekim 2020 Çarşamba 16:30
  • Eve balkondan girip uyuyan kızın yanında mastürbasyon yaptı21 Ekim 2020 Çarşamba 16:29
  • 1500 TL değerinde su çalmıştı,tutuksuz yargılanacak21 Ekim 2020 Çarşamba 15:49
  • 42 Gram uyuşturucuyla yakalanmıştı, tutuklu yargılanacak21 Ekim 2020 Çarşamba 15:47
  • 30 gram uyuşturucuyla yakalandı.1 Kişi daha aranıyor!21 Ekim 2020 Çarşamba 15:45
  • KES: KTHY’yi unutmayacağız21 Ekim 2020 Çarşamba 15:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti