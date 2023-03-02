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Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de

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Su ve elektrik temini gibi ivedi durumlarda ihale makamına yetki verilerek doğrudan alım yapılmasını amaçlayan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı, dünkü (01 Mart 2023) Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Su ve elektrik temini gibi ivedi durumlarda ihale makamına yetki verilerek doğrudan alım yapılmasının amaçlandığı Tasarı’nın içeriği ile ilgili gerçek ve tüzel kişiler, görüş ve önerilerini yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığına sunabilecek.

Tasarı’nın Genel Gerekçesinde, Kamu İhale Yasası’ndaki doğrudan alım maddesindeki rakamların mal ve hizmet alımında döviz karşısında yetersiz kalmasının kamu iktisadi teşebbüsleri ve kendi özel yasaları ile kurulmuş kamu tüzel kişilerin kurum faaliyetlerini yürütmesini imkansız kıldığı, doğrudan alım maddesinin amacına hizmet etmediği kaydedildi.

Aynı zamanda Yasa’nın öngördüğü usul ve sürelerin, ihale makamlarının mevcut yatırım yapmış büyük şirketler ile temel ihtiyaç olan elektrik ve su temini ile ilgili ivedi hallerde mal ve hizmet alımı yapmasına engel teşkil ettiğinin belirtildiği Genel Gerekçede, “Bu bağlamda kamu menfaati gereği temel ihtiyaç olan su ve elektrik temini gibi ivedi durumlarda ihtiyaçların karşılanması noktasında ihale makamına yetki verilerek doğrudan alım yapılması Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile amaçlanmaktadır” denildi.

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