“Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarda son safaya gelindi”

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına katılan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros, bir ay önce komitenin gündemine aldığı Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini yaptıklarını söyledi.

İşte Toros’un bu yöndeki açıklamaları:

“Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi safasında komite üyesi ile paydaşlar arasında değerlendirme yapıyoruz. Bu aşamada İhale Değişiklik Yasa Tasarısı’na komite üyeleri iktidar, muhalefet hep birlikte çalıştılar. Genel görüşme aşamasında komite üyelerinin tam mutabakatı doğrultusunda bir takım revizyonlar yapılmasının gerekli olduğu ortaya çıktı. Bu revizyonları yapmak üzere şuanda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalarımızı yaparken de Başbakan ve Başbakan Yardımcısı ile doğrudan temas, iletişim, istişare halindeyiz. İlgili maddeler de Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı ve diğer ilgili tüm bakanlarla birlikte istişare halindeyiz. Evet diğer birçok yasa tasarısı gibi Meclis’e sevk edildiği şekilde oy birliği ile veya oy çokluğu ile komiteden geçmesi kolay olmamıştır. Çok önemli ve hassas bir değişiklik. Bir taraftan kamu kaynaklarının etkin kullanılmasından emin olma gibi bir vizyonumuz var. Elbette en ekonomik çözümler üretecek bir hassasiyetimiz var.Üçüncüsü de şeffalık, adalet ve hesap verebilir olmasıdır. Herkese eşit mesafede olması ve hiçbir şekilde bir şaibeye neden olmaması gibi hassasiyetlerimiz var. Adı üstünde kamu ihale. Onun için komite olarak bu değişiklikleri çok ince detaylara inerek, titizlik göstererek değerlendirmekteyiz.”

Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmaların son safaya gelindiğini söyleyen Toros, iddia edildiği gibi Maliye Bakanı’nın tasarıya karşı duruşunun da olmadığını açıkladı.

Toros, “Söz konusu yasa tasarısı Maliye Bakanı ve bakanlığı tarafından hazırlandı. Getirdikleri değişiklik önerisinin aynen komiteden geçmesini istiyorlar.Ancak bunun böyle olmayacağını gerekçeleri ile kendilerkine anlattık. Tasarının genel görüşmesinde Maliye Bakanı’nı da davet ettik, geldi ve gayet yapıcı istişarelerde bulunduk. Sayın Bakan hangi maddelerdeki hasasiyetimizin nasıl giderileceğini yönelik yapıcı öneriler de sundu”dedi.

Fikri Toros, Ekonomik Protokol’ün içeriğini görmediğini ancak 4 başlık altında ne amaçladığını bildiğini söyledi.

Toros konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Gerçekten protokolün ne taslağını, ne içeriğini, ne metnini gören birisi değilim. Ben yürütmede olmadığım için görmedim. Onun için yorum yapamam ama ne amaçladığını dört başlık altında biliyorum. Birincisi reformlar her protokolün içerisinde temel amaç reformlardır. İkincisi özel sektörün, reel sektörün girişimci, faiz destekleri, düşük faizli krediler, lKOBİ vs ile desteklenmesi,üçüncüsü savunma bütçesi desteği dördüncüsü de alt yapı yatırımlarıdesteği. Aslında tüm bu dört başlık altında tüm hareket planımız hükümet programımızda yer almaktadır. Fakat Türkiye ile KKTC arasındaki kaynak akışını düzenlemesi için bu protokolün imzalanması şart.Protokolün biran önce imzalanması benim de şahsen en büyük dileğimdir. Ama bu protokol imzalanmadığı sürece protokolün hayata geçmeyeceği algısı çoık yanlıştır. Bizden önceki hükümet 2016-2018 protokolünü hiç uygulamamıştı. Geçen sene 2018 biz hükümete geldiğimiz günden bugüne kadar bir protokol olmadan bu icraatları kendi imkanlarımız doğrultusunda yapmaya devam ediyoruz. Protokolde ihale yasasının yer alması gayet yüksek bir olasılık.Yine benim komitemde olan Kamu, Mali, Yönetim ve Kontrol Yasası, Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleyen Yasa Tasarısı onlarda muhakkak ekonomik protokolün parçasıdır.Bunlar protokol imzalansa imzalanmasa da bizim gündemimizde olan ve bir sıraya göre tek tek oylayacağımız yasa tasarılarıdır”.

Toros, umudunun ve hedefinin Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısının oybirliği ile geçmesi olduğunu vurguladı ve yasada hedeflenenin ne olduğunu da şu sözlerle dile getirdi.

“Ülkenin kalkınması için bizim belirlediğimiz temel iş alanlarında yabancı sermayenin, yatırımcıların daha kolay buralara gelebilmeleri, onların önünün daha iyi açılmasıdır. Yasada yapacağımız değişiklikle özellikle yturizm, sağlık ve yüksek öğrenim sektörleri için ayrılan devlet arazilerinin daha sadeleştirilmiş bir prosedürle yabancı sermaye yatırımcılarına kiralanmasını sağlayacak. İkincisi bazı kurumlar teminatsız ve ihalesiz bir takım alımlar yapma yetkisine sahiptirler. Ve bu yetkiler asgari ücretin x katı kadar bir miktar ile sınırlıdır. Tabi ki enflasyon, devalüasyon vs gibi muhtelif finansal gelişmeler ışığında esas yasadaki bu sınırlar bugünkü koşullara göre yetersiz kalmakta idi onları da revize edeceğiz ki daha rahat işlevsellik kazandıralım. Esas yasa kapsamında bazı istisnalar vardır. İstisnalar arasında mal ve hizmet alımları bulunuyor. Özellikle sağlık bakanlığı gibi artan nüfus karşısında hastanelerde ihtiyaç duyulan ek hizmetler vardır. Bunları kolaylaştıracak bir takım maddeler olacaktır. Amacımız esas yasayı günümüz koşullarına göre hem iyileştirmek hem de güncelleştirmektir. Şeffalık, adalet ve hesap verebilirlik, rekabetçi olmak, devlet kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak, sınırlı kaynaklardan azami sonuç almak esas kriterlerimiz olacaktır. Yasayı en iyi şekline getireceğimize inancım tamdır”(BRT)