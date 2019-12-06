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Kamu-İş 31. Kuruluş yıldönümünü kutluyor

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Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) 31’inci kuruluş
Kamu-İş 31. Kuruluş yıldönümünü kutluyor

KAMU-İŞ Yönetim Kurulu kutlama etkinlikleri kapsamında bugün Lefkoşa'da Atatürk anıtına, Dr. Fazıl Küçük’ün anıtına ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrine çelenk koydu. 

Yurtdışında bulunduğu için anıtlara çelenk sunma törenlerine katılamayan KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıkalamda, KAMU-İŞ’in kuruluşundan bugüne Kuzey Kıbrıs’ta, sendikal misyonu üstlendiğini, işçi haklarında, tüm sendikalar ve çalışanlar arasında birlik ve beraberlik ile dayanışmayı sağlayarak lokomotif görevi yaptığını ve birçok  başarılara imza attığını kaydetti.

Serdaroğlu, ülkede uygulanan çalışma hayatıyla ilgili mevzuatta, başta toplu iş sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası, İş Yasası ve Sosyal Güvenlik yasalarında ve daha birçok yasalarda, çalışanların haklarını korumada, KAMU-İŞ’in  büyük katkıları olduğunu belirtti.

Serdaroğlu, KAMU-İŞ’in Kıbrıs müzakerelerine de katkıda bulunduğunu ve tüm liderlerin yürüttüğü müzakereleri desteklediğini vurgulayarak, sendika olarak şimdi de Kıbrıs müzakerelerini desteklediklerini ve iki lidere başarılar dilediklerini kaydetti.

Türk lirasının yabancı para birimlerine karşı değer kaybetmesinin çalışan kesimlerin hayatlarını olumsuz şekilde etkilediğine de dikkat çeken Serdaroğlu, artan enflasyona dikkat çekti ve yöneticileri; "birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde pahalılığa çare bulmaya, ülkenin gelişmesine, ekonomiyi güçlendirmeye, çalışanların haklarının korunmasına, alt yapının düzenlenmesine ve Kıbrıs görüşmelerinde iki bağımsız devlet esasına dayalı, iki kesimli siyasi eşitlik ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine dayalı adil bir çözümün bulunmasına katkı olarak demokratik mücadeleyi başlatma" çağrısında bulundu. 

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