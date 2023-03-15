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KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu: “Zoraki kesinti basiretsizlik…”

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KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, zoraki kesintinin bir basiretsizlik olduğunu ifade ederek, “O koltuklarda oturup yanlış kararlarla, hiçbir şekilde toplum için uğraşmayan bir hükümete daha da fazla katkı koyacak değiliz…" dedi.
KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu: “Zoraki kesinti basiretsizlik…”

Maaşlardan kesintiyi de öngören depreme yönelik yasa önerisi, 14 sendika tarafından Meclis önünde protesto edilirken sendikalar, maaşlardan gönüllük esasıyla kesinti yapılabileceğini ifade ederek “Dayatmaya karşı mücadeleye hazırız” mesajı verdi.

Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, zoraki kesintinin bir basiretsizlik olduğunu ifade ederek, “O koltuklarda oturup yanlış kararlarla, hiçbir şekilde toplum için uğraşmayan bir hükümete daha da fazla katkı koyacak değiliz…" dedi.

Konu hakkında katıldığı tv programında konuşan sendika başkanı Serdaroğlu şöyle dedi;

“Zoraki kesinti basiretsizlik. Şu anda murad edilen miktardan daha çok toplanacaktı. Sendikaların da çağrısı ile bu yapılacaktı. Maliyenin kaynak yaratması için ne yapılması gerektiğini de söyledik. Beyan edilen vergiler var, ödenmedi. Ne yaptınız? 5 bin şirketten 3 binin üzerinde zarar gösteriyor. Bunlarla ilgili ne yapıyorsunuz? Casinolar… Artık masa başına göre değil, gerçek bir vergilendirme gerekir. Muafiyetlerle ilgili, teşvikleri özel üniversiteler kullanıyor… Nereye kadar… Ömürlük muafiyet nerede var? Adil bir vergi sistemi istiyoruz…

O koltuklarda oturup yanlış kararlarla, hiçbir şekilde toplum için uğraşmayan bir hükümete daha da fazla katkı koyacak değiliz…"

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