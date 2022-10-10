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Kamu-İş, bugün tüm okullarda grevde

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Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda bugün genel greve gideceğini açıkladı.
Kamu-İş, bugün tüm okullarda grevde

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), bugün tüm okullarda genel greve gideceğini duyurdu. Lefkoşa’da toplanıp Meclis’e yürüyeceklerini açıklayan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan hademelerin bölünüp, haklarının ellerinden alınmasına asla izin vermeyeceğiz”  ifadelerini kullandı.

 

“BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Serdaroğlu, yaptığı yazlı açıklamada şunları kaydetti:

“Biz emekçiler bir bütünüz, bütün olmaya da devam edeceğiz. Bir işyerinde bir toplu iş sözleşmesi vardır. Ne bu toplu iş sözleşmesine aykırı bir sözleşmeye müsaade edeceğiz. Ne de mevcut toplu iş sözleşmesini bozup başka bir toplu iş sözleşmesine uyarlamanız için zemin hazırlamanıza müsaade edeceğiz. Örgütlü yapımızı asla bozmayacağız. Örgütlenmeden korkanların demokratik sosyal bir hukuk devletinde yöneticilik yapmaya da hakları olamaz.

Bütün baskılara, tehditlere ve mobbinglere karşı direneceğimizi göstermek amacıyla bugün tüm okullarda bir gün genel greve gideceğiz.

Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere yasaları çiğneyenleri yasaları hatırlatmak için aynı gün Meclis’e de yürüyeceğiz.

Kamuoyuna duyururuz…”

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