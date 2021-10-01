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Kamu-İş Çağlayan Çocuk Yuvası ve Ortaköy’deki Erkek Evi’nde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti

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Çağlayan Çocuk Yuvası ve Ortaköy’deki Erkek Evi’nde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümete seslendi:BU ÇOCUKLARA KİM SAHİP ÇIKACAK?
Kamu-İş Çağlayan Çocuk Yuvası ve Ortaköy’deki Erkek Evi’nde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti

Çağlayan Çocuk Yuvası’nda personel eksikliği nedeniyle ayda 320 saat çalışmak zorunda kalan anneler yorgunluktan tükenmek üzere.  Ortaköy’deki Erkek Evi’nde görevli anneler ise sorunlarla boğuşuyor. Hükümeti yaşanan sorunlara kayıtsız kalmakla eleştiren Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Bu çocuklara kim sahip çıkacak” diye sordu.

 

48 SAAT EVE GİTMİYORLAR

 

Kalacak yeri olmayan çocuklara sahip çıkan devlet, yeterli “kaynak yok” diyerek, onlara adeta eziyet çektiriyor. 50’nin üzerinde çocuğun kaldığı Çağlayan Çocuk Yuvası’nda personel eksikliği nedeniyle 48 saat eve gitmeden çalışmak zorunda olan anneler var. Erkek çocuklar için kurulan Ortaköy’deki Erkek Evi’nde ise ergen  çocuklarla 24 saat geçirmek zorunda olan genç anneler, tek başlarına sorunlarla boğuşuyorlar. Erkek Evi’nde mutlaka bir erkek çalışan da olması gerektiğini belirten  yuva çalışanları, “Biz de psikolojik olarak bitik hale geldik. Devlet gereken önlemi alsın” diyor. Sadece anne değil, özel eğitimci ve hemşire ve psikolog da yuvaların ihtiyaçları arasında. Ancak talepler karşısında hükümet duyarsız kalıyor.

 

SERDAROĞLU: HÜKÜMETİ UYARIYORUZ

 

Yaşanan sorunları Çalışma Bakanlığı’na ilettiklerini belirten Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “En az 5 personele ihtiyaç var. Ancak Maliye Bakanlığı ‘kaynak yok’ gerekçesiyle bu talepleri reddediyor. Her şeye kaynak bulan devlet, kimsesiz, bakıma muhtaç çocuklar söz konusu olduğunda mı kaynak bulamıyor? Bu çocuklara kim sahip çıkak? Kurum içinde yaşanan sorunlar kol kırılır yen içinde kalır misali içerde tutulmaya çalışılıyor. Kamu-İş olarak örgütlü olduğumuz Çağlayan Çocuk Yuvası ve Ortaköy’deki erkek evinde yaşananlar karşısında sessiz kalmayacağız. Hükümeti uyarıyoruz. Önlem alınmazsa her türlü demokratik hakkımızı sonuna kadar kullanmakta kararlıyız” dedi.

 

 

 

Kamu-İş Basın Bürosu

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