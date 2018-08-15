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KAMU-İŞ Genel Kurulu 13 Eylül’de

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Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), genel kurulu 13 Eylül’de yapacağını açıkladı.
KAMU-İŞ Genel Kurulu 13 Eylül’de

Sendika Yönetim Kurulu, 2016’da yapılması gereken genel kurul yapmadığından, Sendika Mukayyidi tarafından bu yıl görevden alınmıştı.

Kamu-İş Genel Danışmanı Hasan Değirmencioğlu, genel kurulla ilgili açıklamasında, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak genel kurulda aidatını ödeyen tüm üyelerin seçme ve seçilme hakkına sahip olacağını belirtti.

Yönetim kurulu adaylığı için başvuru sürecinin gelecek hafta başlayacağını kaydeden Değirmencioğlu, başvuruların Sendika Sekreterliği tarafından genel kurul tarihinden 72 saat öncesine kadar kabul edileceğini ifade etti.

 

“SENDİKAMIZIN İTİBARINI YENİDEN KAZANMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

 Hasan Değirmencioğlu, işçilerin sorunları, işçi terfileri, toplu iş sözleşmeleri, zamların yarattığı olumsuzluklar karşısında sendikanın bir şey yapamamasının üzücü olduğunu kaydetti.

 Değirmencioğlu, “Sendikamızın yeniden eski dönemlerdeki durumuna gelmesi, sendikal hüviyetine yeniden kavuşması, sendikal hayatta lokomotif görevini yeniden üstlenmesi ve en önemlisi kaybolan itibarını yeniden kazanması için, çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

 Hasan Değirmencioğlu, “13 Eylül 2018 tarihi sendikamız için bir milad olacaktır” ifadesini kullandı.

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