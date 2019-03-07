Kamu-İş, Grev ve Eylem stratejilerini yarın açıklayacak

Kamu Görevlileri Yasa Tasarısının, sendikalardan görüş alınmadan “apar topar” Meclis’e gönderildiğini savunan Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), yarın grev ve eylem stratejilerini açıklayacağını duyurdu.

KAMU-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamada, Sendika Yönetim Kurulu’nun yarın saat 13.00’te grev ve eylem stratejilerini basın toplantısıyla açıklayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının tümünü ilgilendiren yasa tasarısının ilgili sendikalardan görüş almadan apar topar, Meclis’e gönderilmesinin hükümetin büyük bir ayrıcalık yaptığı görüşünü ortaya koyduğu iddia edildi.

“Kabul edilemez” olarak nitelendirilen tasarının kamu çalışanlarını ve işçilerini köleleştiren ve haklarını gasp eden bir tasarı olduğu savunuldu.

Açıklamada, “Kısa bir süreye sıkıştırılmaya çalışılan bu tasarıyı inceleyip Başbakanlığa, Personel Dairesine ve Meclis’e önerilerimizi verdik. Ancak görüş vermemize rağmen olumlu neticeler alamadık” denildi.