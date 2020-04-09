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KAMU-İŞ, Hükümeti Bakanlar Kurulu Kararlarına Uymamakla Eleştirdi

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KAMU-İŞ, Hükümeti Bakanlar Kurulu Kararlarına Uymamakla Eleştirdi
KAMU-İŞ, Hükümeti Bakanlar Kurulu Kararlarına Uymamakla Eleştirdi

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümeti Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlara uymamakla eleştirdi ve keyfi uygulamalardan vazgeçmelerini, karantina süresine uyarak çalışanları zor durumda bırakmamalarını istedi.

Serdaroğlu yazılı açıklamasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı “Gazimağusa Limanı’nda 14 günlük karantina süresinde olan bir geminin, 4. gününde liman çalışanlarına gemiyi almaları için talimat verilmekle” suçladı  ve şunları ileri sürdü:

“Liman çalışanları ve oradaki sorumlular da karantina süresinin dolmadığını ve bunun riskli olduğunu söylemeleri üzerine, Bakanlık hemen yazılı talep yapıyor ve liman çalışanlarına mecbursunuz gibi tavırlar içerisine giriyor.  Bu da yetmezmiş gibi edindiğim bilgiye göre limanda çalışan yetkili kişiyi de görevden almakla tehdit ediyor.”

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