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Kamu-İş, İki Okulda Daha Greve Gidecek

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Kamu-İş, süresiz grevde olduğu yedi okula ilave olarak, yarın Alasya İlkokulu ve Polatpaşa İlkokulu'nda da greve gideceklerini açıkladı.
Kamu-İş, İki Okulda Daha Greve Gidecek

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), süresiz grevde olduğu yedi okula ilave olarak, yarın Alasya İlkokulu ve Polatpaşa İlkokulu'nda da greve gideceklerini duyurdu.

Kamu-İş tarafından yapılan açıklamada, sendikanın, “okullarda hademe olarak görev yapan üyelerine yapılan baskılar, toplu iş sözleşmesi haklarının engellenmeye çalışılması ve yapılan grevleri kırmaya teşebbüs edilmesi” gerekçesiyle okullarda grev kararı aldığı kaydedildi.

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