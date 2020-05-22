Kamu-İş İşçilerin Bayram Ödeneğinin Verilmemesini Eleştirdi

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işçilerin bayram ödeneğinin verilmemesini eleştirdi.

İşçilerin toplu iş sözleşmesinde yer alan bayram ödeneğiyle ilgili çeşitli haberler çıktığını kaydeden Serdaroğlu, “Bazı kesimler tarafından sanki de böyle bir zamanda birçok insan maaşını alamazken, biz bayramlık peşine düşmüşüz gibi gösterilmeye çalışılıyor. Net söylemem gerekir ise öyle bir gayemiz yoktur” dedi.

Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, Maliye Bakanı’yla ilerleyen uygun bir zamanda bu ödeme için bir ara protokol yapıp iki taraf olarak anlaşmak istediklerini ama tekliflerinin hiçbirinin kabul edilmeyerek kendilerine “grev yapın, mahkemeye gidin” denildiğini savundu ve Maliye Bakanlığı’nın bu tavrının yanlış olduğunu kaydetti.

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu açıklamasında, “Bir taraftan işsizlik ödeneğini ‘ödeyemem’ diyen Hükümete aynı zamanda yandaşını sözleşmeli olarak yüksek bir maaştan istihdam etmek ne kadar doğrudur, soruyoruz” diyerek uyuşturucuyla mücadele için sahada görev yapacak polise ihtiyaç varken Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’na “ofiste oturacak personel istihdam edildiğini” öne sürdü.