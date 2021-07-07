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Kamu-iş, KTAMS ve Kamu-Sen personel eksikliğine dikkat çekerek, hükümeti uyardı

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POSTA DAİRESİ’NDE HİZMETLER DURMA NOKTASINDA
Kamu-iş, KTAMS ve Kamu-Sen personel eksikliğine dikkat çekerek, hükümeti uyardı

 

POSTA DAİRESİ’NDE HİZMETLER DURMA NOKTASINDA

Posta Dairesi’nde yaşanan sorunlar karşısında çalışanların da vatandaşın da sabrı taştı. Personel eksikliğinden dolayı hizmetlerin durma noktasına geldiğini açıklayan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Bu konuda önümüzdeki hafta Çarşamba gününe kadar adım atılmazsa her türlü yasal eylem ve grev hakkımızı kullanacağımız ilan ediyoruz” dedi.

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

İŞ BARIŞI BOZULDU

“Posta Dairesi’nde bitmeyen personel eksikliği halen daha devam ediyor. Geçen yıl yapılan eylemler sonucunda istihdam edilen personel bir yıl içinde maalesef başka bölümlere aktarıldı. Açılan münhaller de Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından sürekli iptal edilince bu durumla karşılaştık. Bugün hem Posta Dairesi’nde çalışanlar eziyet çekiyor, iş barışı bozuluyor. Hem de gelen vatandaş sağlıklı hizmet alamıyor. Koli hizmetleri durma noktasında gelmiştir.

HALK YIĞILMAYA TEPKİLİ

Kolilerini Posta Dairesi’nden almaya gelen vatandaşlarla çalışanlar karşı karşıya kalıyorlar.  Halk bu pandemi ortamında yaşanan yığılmaya tepki koyuyor. Yapmış olduğumuz tüm girişimlere rağmen ne Kamu Hizmeti Komisyonu münhal açmıştır. Ne de personel eksikliğine karşı herhangi bir adım atılmıştır. Tüm yetkililerle, müdür ve bakanlık düzeyinde yaptığımız görüşmelere rağmen hala adım atılamadı. Biz örgütler olarak uyarıyoruz. Halkın hizmet alamadığı Posta Dairesi’nde bir an önce çare üretilip personel eksikliğinin giderilmesini istiyoruz. Bu konuda önümüzdeki hafta Çarşamba  gününe kadar adım atılmazsa her türlü yasal eylem ve grev hakkımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz.”

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