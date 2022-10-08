  • BIST 3.567,60
  • Altın 1014.363
  • Dolar 18.5503
  • Euro 18.089
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKorkutan veriler: Yeni Covid-19 dalgası geliyor

Kamu-İş Pazartesi tüm okullarda greve gidiyor

» »
Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda çalışan hademelerin haklarını savunmak için pazartesi günü Meclis’e yürüyeceklerini açıkladı
Kamu-İş Pazartesi tüm okullarda greve gidiyor

Kamu-İş, pazartesi günü tüm okullarda genel greve gideceğini duyurdu. Lefkoşa’da toplanıp Meclis’e yürüyeceklerini açıklayan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan hademelerin bölünüp, haklarının ellerinden alınmasına asla izin vermeyeceğiz”  ifadelerini kullandı.

 

BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Serdaroğlu, yaptığı yazlı açıklamada şunları kaydetti: 

Biz emekçiler bir bütünüz, bütün olmaya da devam edeceğiz. Bir işyerinde bir toplu iş sözleşmesi vardır. Ne bu toplu iş sözleşmesine aykırı bir sözleşmeye müsaade edeceğiz. Ne de mevcut toplu iş sözleşmesini bozup başka bir toplu iş sözleşmesine uyarlamanız için zemin hazırlamanıza müsaade edeceğiz. örgütlü yapımızı asla bozmayacağız. Örgütlenmeden korkanların demokratik sosyal bir hukuk devletinde yöneticilik yapmaya da hakları olamaz.

Bütün baskılara, tehditlere ve mobbinglere karşı direneceğimizi göstermek amacıyla pazartesi günü tüm okullarda bir gün genel greve gideceğiz. 

Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere yasaları çiğneyenleri yasaları hatırlatmak için aynı gün  Meclis’e de yürüyeceğiz. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Artık yeni bir dönem başlamıştır08 Ekim 2022 Cumartesi 14:19
  • Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’nda Atamalar Gerçekleşti08 Ekim 2022 Cumartesi 14:11
  • 9 Yaşında Aniden Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti08 Ekim 2022 Cumartesi 14:06
  • Erhürman: Üreterek var olmaya, bu topraklara kök salmaya devam edeceğiz!08 Ekim 2022 Cumartesi 14:05
  • 39 Araç Trafikten Men Edildi08 Ekim 2022 Cumartesi 14:00
  • 2 Kişi Kayıp08 Ekim 2022 Cumartesi 13:58
  • Alkollü sürücü dehşet saçtı..Yaralılar var...08 Ekim 2022 Cumartesi 10:18
  • "Kurum 4 ayda yaklaşık 220 milyon TL zarara uğratıldı."08 Ekim 2022 Cumartesi 09:09
  • Hava nasıl olacak? 8 Ekim 2022 Cumartesi08 Ekim 2022 Cumartesi 09:00
  • Özersay: “Rum tarafı bu bahane ile kapılarını kapatabilir”07 Ekim 2022 Cuma 20:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti