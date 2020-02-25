Kamu-İş Perşembe günü tam gün grev açıkladı

İşte o açıklama;

Toplu İş Sözleşmeleri sulandırılıyor.

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren Süt Endüstrisi Kurumu Toplu İş Sözleşmesi halen imzalanmamıştır. Sendika Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası kurallarına uygun olarak ve Kurum ile ülkenin ekonomik durumu dikkate alınarak sıfır artış ile verdiğimiz teklifler, usül ve prosedüre göre Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu ve Müdürü ile görüşülmüş, mutabakat sağlanmıştır. Ancak bugüne kadar imza aşamasına getirilememiştir.

Diğer taraftan, bugüne kadar Anayasamıza aykırı olarak, angarya çalıştırılan ve hiçbir hakkı sağlanmayan Turist Rehberleri ve Turizm Ofislerinde çalışan personelin çalışma koşullarını düzenleyen protokolün taraflarca onaylanmaması, mağduriyetlerini devam ettirmektedir.

Ayrıca yıllardan beri Devlet ile Kamu İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kurallaı çerçevesinde yapılmakta olan terfi mekanizması sulandırılmakta ve terfi uygulamaları kısıtlı olarak yapılmak istenmektedir.

Bütün bu mağduriyetleri dikkate alan Sendikamız Yönetimi 27 Şubat 2020 tarihinde Perşembe günü tam gün olarak Devlet İşçileri, Süt Endüstrisi Kurumu personeli ve Turist Rehberleri ile Turizm Ofislerinde çalışan personel grev uygulamasına gidilecektir.

Tüm üyelere ve kamuoyuna açıklar, greve katılımlarınızı bekleriz.

Ahmet SERDAROĞLU

Kamu-İş Genel Başkanı