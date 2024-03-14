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Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesinden anlamlı yardım!

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Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesi, Sendika Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve İcra Kurulu Üyeleri ile birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bağlı Kadın Sığınma Evi’nde yaşayan Kadınlar için yardımda bulundu.
Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesinden anlamlı yardım!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü münasebetiyle, Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesi, Sendika Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve İcra Kurulu Üyeleri ile birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bağlı Kadın Sığınma Evi’nde yaşayan Kadınlar için sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaçları olan mutfak malzemelerini Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Kadın Sığınma Evi yetkililerini ziyaret ederek teslim etti.

Ziyarette Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sığınma evinde yaşayan kadınları hayata hazırladıklarını, bu hazırlık sürecinde bağışçılardan destek aldıklarını ve Kamu İş Sendikasının 8 Mart Kadınlar günü dolayısı ile yapmış oldukları bağıştan dolayı teşekkürlerini iletti. 

Kamu İş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise konuşmasında, Kamu İş Kadın Komitesine 8 Mart Kadınlar gününde, ülkemizde mağdur olan Kadınları da düşünerek böyle bir aktiviteyi organize ettiklerinden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte de çalışmalarında kendilerine desteğini belirtti. Sn. Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ya da bu anlamlı yeri sahiplenip, bugünlere kadar taşıdığı için ve devam ettirdiği için de teşekkür etti.

 

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