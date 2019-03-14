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Kamu-İş tam gün grev yapıyor

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Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nda işçi haklarının geriye götürüldüğü gerekçesiyle bugün tam gün uyarı grev yapıyor.
Kamu-İş tam gün grev yapıyor

Grev, hastanelerin acil servislerinde görev yapanlarla ambulans sürücüleri hariç, sendikanın örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde 08.00-17.30 saatleri arasında uygulanacak.

Bazı sendikaların da destek belirttiği grevle ilgili bugün saat 11.00’de Başbakanlık önünde ortak basın açıklaması yapılacak.

KAMU-İŞ Genel Sekreteri Devrim Gündüz, grevin en çok Motorlu Araçlar şubesindeki hizmetleri aksatmasını beklediklerini ancak birçok yerde örgütlü olduklarını kaydetti.

KAMU-SEN, KTAMS, Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Gümrük Çalışanları Sendikası, Kıbrıs Türk Memur Sendikası, TIP-İŞ, VERGİ-SEN, HAZİNE – SEN, MEC – SEN, TEL-SEN, Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ Per-Sen) ve Hava Trafik Kontrolü Sendikası Kamu-İş’in grevine destek vereceğini açıkladı.

Öte yandan Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Çaluda ile Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı da Kamu İş’in yapacağı greve destek belirttiler.

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