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Kamu-İş üyesi hademeler, Meclis önünde eylem yaptı

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Kamu-İş örgütlü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan hademeler, Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı.
Kamu-İş üyesi hademeler, Meclis önünde eylem yaptı

Kamu İşçileri Sendikası'nda (Kamu-İş) örgütlü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan hademeler, bugün Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı.

Okullarda greve giden hademeler, toplu iş sözleşmesi hakkı (TİS) talep ediyor. Kamu-İş'te örgütlü bazı kadrolu hademeler de eyleme destek verdi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu eylemde yaptığı konuşmada, sendikalı olan bir grubun TİS hakkı doğduğunu belirterek, 5 aydır mücadele eden hademelerin emeklerinin karşılığını istediğini kaydetti.

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MECLİS AVLUSUNA PABUÇ

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun sözlerine atıfta bulunan Serdaroğlu, “Sen pabuçlarını bırakmıyorsun ama ben pabuçlarımı bırakıyorum. Benim pabuçlarım sana helal olsun” diyerek, bir çift pabucu Meclis bahçesine bıraktı.

Bütün okullarda genel greve gitmek için çalışma yapacaklarını dile getiren Serdaroğlu, Cuma gününe kadar hükümete süre tanıdı.

Serdaroğlu’nun konuşmasının ardından eylemciler oturma eylemi yaptı. Bu sırada CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP’li vekiller eylemcilerin yanına gelerek, destek belirtti.

Erhürman, sıkıntıları yakından takip ettiklerini dile getirerek, Meclis'teki açılış konuşmalarında bunu gündeme getireceklerini söyledi. Erhürman, “Sıkıntıların farkındayız, yalnız değilsiniz” dedi.

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