Kamu-İş, Yarın 16 Okulda Daha Greve Gidiyor

Kamu-İş süresiz grevde olduğu 9 okula yarından itibaren 16 okul daha eklediğini açıkladı.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin toplu iş sözleşmesi başta olmak üzere sendikal haklarının ellerinden alınmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek, “Yarından itibaren süresiz grevde olduğumuz 9 okula 16 okul daha ekliyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışanların hak ve hukukunu gözardı ettiğini ifade eden Serdar oğlu, “Ülke demokrasisi bu uygulamalarla yara alıyor” diye konuştu. Serdaroğlu, bir süredir grevde oldukları dokuz okula ilave olarak yarından itibaren 16 okulda daha süresiz greve gideceklerini açıklayarak bu okulların ismini şöyle açıkladı:

İSKELE: Yenierenköy Lisesi, Yenierenköy İlkokulu, Ziyamet İlkokuluGÜZELYURT: Maarif Anaokulu, Özgürlük ilkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Güzelyurt Meslek Lisesi, Zümrütköy İlkokuluMAĞUSA: Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Çanakkale Ortaokulu, Karakol İlkokuluGİRNE: Karşıyaka İlkokuluLEFKOŞA: Atatürk İlkokulu, Arap Ahmet İlkokulu